Honnan szerezhet műtrágyát az EU?

A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású vámtarifákhoz. Az intézkedés a 2024-es legnagyobb kedvezményes import mennyiségének megfelelő árukvótára korlátozódik, valamint az Oroszországból és Fehéroroszországból ugyanebben az évben importált mennyiség 20 százalékára.

A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra . Az intézkedés a Fehéroroszországból importált termékekre sem vonatkozik , tekintettel arra, hogy az ország támogatja Oroszország háborúját – írta közleményében az EU.

Az uniós tanács kiemelte: a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágyaellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte. Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehéroroszországtól a műtrágyatermékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítésében – tették hozzá.

Az intézkedés az EU hivatalos kihirdetését követő napon lép hatályba, és egy évig lesz alkalmazható. Közölték azt is, hogy az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a műtrágyapiacot, és szükség esetén javasolja a felfüggesztés meghosszabbítását vagy módosítását.

A Hormuzi-szoros blokádja 13. hete tart, és nagy akadályokba ütközik emiatt a műtrágya tengei szállítása is. Megoldást jelenthetne, ha az EU újra rendelne a nagy mennyiségben termelő Oroszországból és Fehéroroszországból műtrágyát, de az ukrajnai háborús cselekények miatt a két ország továbbra is szankciós listán van.