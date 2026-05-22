Honnan szerezhet műtrágyát az EU?

Az Európai Unió Tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogénalapú műtrágyákra – köztük a karbamidra és az ammóniára – kivetett vámtarifákat. Az intézkedés célja, hogy az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségei csökkenjenek.

A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású vámtarifákhoz. Az intézkedés a 2024-es legnagyobb kedvezményes import mennyiségének megfelelő árukvótára korlátozódik, valamint az Oroszországból és Fehéroroszországból ugyanebben az évben importált mennyiség 20 százalékára.

A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra. Az intézkedés a Fehéroroszországból importált termékekre sem vonatkozik, tekintettel arra, hogy az ország támogatja Oroszország háborúját – írta közleményében az EU.

Az uniós tanács kiemelte: a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágyaellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte. Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehéroroszországtól a műtrágyatermékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítésében – tették hozzá.

Az intézkedés az EU hivatalos kihirdetését követő napon lép hatályba, és egy évig lesz alkalmazható. Közölték azt is, hogy az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a műtrágyapiacot, és szükség esetén javasolja a felfüggesztés meghosszabbítását vagy módosítását.

A Hormuzi-szoros blokádja 13. hete tart, és nagy akadályokba ütközik emiatt a műtrágya tengei szállítása is. Megoldást jelenthetne, ha az EU újra rendelne a nagy mennyiségben termelő Oroszországból és Fehéroroszországból műtrágyát, de az ukrajnai háborús cselekények miatt a két ország továbbra is szankciós listán van.

Zöldség- és gyümölcsáfa-csökkentés: a termelők megtették tétjeiket

A szakma örömmel venné, ha július 1-jétől csökkentené a kormány a zöldségek és gyümölcsök áfáját, augusztustól pedig az árrésstopot is eltörölné. Az ország legnagyobb termelő és értékesítő szövetkezete francia mintára alakítaná át az árrésstopot. Az elnök-ügyvezetőtől megkérdeztük, milyen a viszony az új Agrárminisztériummal, és lesz-e ismét 2000 forint egy kiló uborka. 

Nem kell pánikolni az ukrán áruk miatt, gyors intézkedést ígér a miniszter

Kiakadt a gazdák, sürgős megoldást követelnek a műtrágyapiacon

Lázár János alapítványánál is vizsgálatokat ígért az új agrárminiszter

Végre töltődnek a földek: ezt adja most az eső

Ez az új kormány első nagy kihívása, így néz ki az akcióterv

A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ – közölte az OVF csütörtökön az MTI-vel.

A Tisza-kormány kaphat a fejére az uniótól az Orbán-kormány hibája miatt

Kell az adat az új kormány stratégiájához?

Csaknem hatvanhatezer gazdaság megkérdezésével országos agrárössszeírás indul, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a hazai mezőgazdaság. Tiszta kép kell az új kormány döntéshozóinak az agrárstratégia alakításához, amelyben kirajzolódhat a következő évek iránya.

Bóbitás vagy kopasznyakú lesz az ország legszebb tyúkja?

Büszke a tyúkjára? Akkor sürgősen nevezze be az I. Online Háztáji Tyúkszépségversenyre! Érdemes, mert akkor is nyer, ha nem az Öné az első! A szervező szerint élete egyik legjobb döntése volt, hogy vidékre költözött. 

A hajdúsági torma állja a versenyt a kínaival

Magyarország az EU legnagyobb tormatermelője, de a piacon egyre nagyobb verseny. Az olcsó kínai import a hazai torma pozícióját csak átmenetileg gyengítette.

