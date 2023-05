Húsbavágó határidő közeleg az agrárvállalkozások számára

Vasárnapig 89 836 egységes kérelmet adtak be a gazdálkodók, ennek több mint 77 százalékát, 69 677-et a kamarai falugazdászok segítségével. A kérelmek 2023. június 9-ig nyújthatók be szankciómentesen. Hétfői felhívásában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) arra kéri a termelőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra az ezzel kapcsolatos ügyintézést - számol be az MTI.

Több mindenre kell figyelni a kérelembeadás során. Fotó: Depositphotos

Idén április 20-án indult az egységeskérelem-beadási időszak, több mint 50 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Tavaly a június 9-i, végső határidőig összesen 165 188 egységes kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz - idézte fel a kamara.

Az új szabályokra tekintettel idén az Agrárminisztérium (AM) június 9-ig eltekint a késési szankció alkalmazásától. A 2023. június 9-ét követően beadott egységes kérelmeket ugyanakkor érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják.

Kapcsolódó cikk 110 ezer gazdálkodónak kell erre az új meghatalmazásra figyelnie A NAK arra kéri a gazdákat, hogy a minél gyorsabb ügyintézés érdekében ők is keressék a falugazdászokat.

Az uniós Közös Agrárpolitika 2023-tól hatályos változásai nagy mértékben érintik a hazai gazdálkodókat, ezáltal az idei évi egységes kérelmek beadását is. A jelentősen megváltozott előírás- és feltételrendszerek, továbbá az egyes jogcímekhez kapcsolódó specifikus előírások miatt is több mindenre kell figyelni a kérelembeadás során - figyelmeztet a NAK.

További időt jelent a korábbi évekhez képest az is, hogy az egyes jogcímekhez, mezőgazdasági táblákhoz kapcsolódóan több információt, adatot kell megadni. Az állatalapú jogcímek esetén a megszemélyesített kérelmeknél nagyobb odafigyelést igényel a kitöltés és ellenőrzés a támogatásban résztvevőknél.

A NAK kéri a gazdálkodókat, hogy - akár igénybe veszik a falugazdászok segítségét, akár nem - ne hagyják az utolsó pillanatokra az egységes kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést. Azon kamarai tagok, akik a korábbi években nem kérték falugazdász közreműködését a kérelembeadáshoz, de idén szeretnék, forduljanak telefonon a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászokhoz időpont-egyeztetés céljából. Elérhetőségeik megtalálhatók a NAK portálján, a falugazdász-keresőben - ajánlotta hétfői közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.