Ifjú budapesti földműves veheti meg a Ganz népszigeti telephelyét

A terület a néhány éve megszűnt Ganz Sziget Hajó‐, Daru‐ és Acélszerkezetgyártó Kft. telephelye volt. A vevő egy fiatal nő, Yom-Tov Jázmin, aki közel hárommilliárd forintot fizet a telekért dr. Horváth Mihály Gábor eladónak – amennyiben senki nem él az elővásárlási jogával – írja az Átlátszó.

Yom-Tov Jázmin a kifüggesztett szerződés szerint regisztrált földműves, és több mint három éve életvitelszerűen a kerületben él, ami elővásárlási jogot biztosít számára a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvények értelmében. A huszonéves lány „civilben” többszörös magyar bajnok díjlovagló.

A terület tulajdonosa eredetileg a Ganz volt, 2006-ban hat hónapra megvette azt a EEH.Népsziget Zrt., melynek tulajdonosa egy lichtensteini cég volt. Ez a cég rövid fennállása alatt rendszeresen szerepelt az adóhatóságnál nyilvántartott 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező cégek listáján, később felszámolásra került. Innen a terület a CIB Ingatlanlizing Zrt-hez került, majd évekig a CIB-cégcsoport tulajdonában állt.

2018-ban Dr. Horváth Mihály Gábor vásárolta meg az egykori gyártelepet, akinek a neve kísértetiesen egyezik Arie Yom-Tov ügyvédjével, aki egy Kodály Köröndi palota leégése után képviselte a befektetőt egy lakógyűlésen. Egy hónap múlva került a területre az XPOSE Kft. 2 milliárd forintos jelzálogjoga.

Az ingatlanon található épületek a szerződés szerint romos, bontandó állapotban vannak, és több építmény műemléki, valamint helyi örökségvédelmi védelem alatt áll. A leendő tulajdonos a szerződés szerint a karbantartási kötelezettségeket is átvállalta.