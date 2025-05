Indul az erdészeti támogatások kifizetése

Mocz András a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra is kitért, hogy a fakivágást érintő törvénymódosítási javaslat nagy vitákat vált ki. A WWF állításait a tények nem támasztják alá, nem igaz, hogy a törvény módosítása korlátlan tarvágásokra nyújtana lehetőséget természetvédelmi területeken. (MTI)

Megkezdődött az erdészeti támogatások kifizetése, májustól több mint 28 milliárd forint agrártámogatást fizet ki a Magyar Államkincstár az erdőgazdálkodóknak - közölte Mocz András, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért felelős helyettes államtitkára a köztévében. A támogatások szükségesek az erdők fenntartásához, megmaradásához, újak telepítéséhez, és az erdők támogatása folyamatos.

Az agrártárca 28 milliárdnál is nagyobb összeget fordít erre.

