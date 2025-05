Ingyenhitelt ígérnek Nagy Mártonék, itt vannak a feltételek

A kiemelt kamattámogatást az az ügyfél veheti igénybe, aki a hitelkérelméhez kapcsolódóan csatolja a ragadós száj- és körömfájás járványban való érintettségét igazoló, KAVOSZ Zrt. által biztosított nyilatkozatot. A korábban felvett hitelek esetében már előzetesen döntés született arról, hogy az érintett állattartók számára 1 évre felfüggesztik a hitelek tőke- és kamattörlesztését, ezzel is segítve a gazdaságok újraindítását.

A szabályozás értelmében a ragadós száj- és körömfájás járványban közvetlenül érintett vármegyékben székhelyt vagy telephelyt fenntartó, illetve a közvetlenül az exportértékesítési tilalomban érintett állattartók, vállalkozások által újonnan megkötött hitelszerződések alapján igénybe vett folyószámlahitelek után 100 százalékos kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatást vehetnek igénybe. A javaslat értelmében az érintett vállalkozások hitelfelvétellel kapcsolatos költségeikhez – regisztrációs díj, fedezetek egyszeri értékbecslésének a költsége, egyszeri szerződéskötési díj, egyszeri közjegyzői díj – is 100 százalékos költségtámogatást kapnak.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a kormány teljes kamat- és kezelésidíj-támogatással kívánja segíteni az érintett gazdálkodók pénzügyi stabilitását. – jelentette be Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

