Ingyenpénz áll a házhoz? Váratlan ajánlatot tett a kormány a gazdáknak

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel az intézkedéssel növekszik az állattartó telepek biztonsága, javul a baromfiágazat további működése. Kifejtette, a termelés szüneteltetésével együtt a gazdálkodónak azt is vállalni kell, hogy a kijelölt területen nem folytat semmilyen baromfitartást, a madárinfluenzával leginkább érintett területeken nem létesít új baromfitartó telepet, valamint az egész ország területén nem létesít új víziszárnyas tartási helyet. Ezen felül a termelés beszüntetésével érintett területen más sem folytathat baromfitartást.

Állami támogatásban részesülhet az a víziszárnyas-tartó, aki vállalja, hogy három évig nem termel – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az agrártárca minden lehetséges eszközt megvizsgál annak érdekében, hogy csökkenjen a madárinfluenza-járványok kialakulásának kockázata.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!