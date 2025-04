Itt az indok, amiért borzasztó nehéz megállítani a Magyarországra is betört vírust

természetesen az ember is fogékony a fertőződésre, ha nagy töménységű vírussal találkozik, különösen veszélyben vannak ilyen esetben a laboratóriumi dolgozók, a vakcinagyárak munkavállalói, vagy a húsipari dolgozók a feldolgozás során.

A hasított körmű állatokhoz hasonlóan az embernél is kézen és száj környékén hólyagok jelenhetnek meg, de meglehetősen gyorsan elmúlnak, esetleg enyhe hőemelkedést tapasztalhatunk. Nincs azonban tartós leromlás vagy magas lát és halálhoz vezető súlyos kórkép mint a fogékony állatfajokban. A szakértő így fogalmazott:

A cikk szerint a vírusszakértő elmondta, hogy minden fertőzésnél elkezdődik egy három hónapos export-tilalom, és minden újabb fertőzéssel újra indul a 3 hónap. Azonban ez a 3 hónapos időszak nemcsak Magyarországra vonatkozik, hanem a teljes régióra, tehát a csehekre és a szlovákokra is.

A járvány terjedésével kapcsolatban az Economx kérdésére Rusvai Miklós vírusszakértő úgy értékelt, hogy nagyon komoly a helyzet már Magyarországon is, a hazai állategészségügy és a hazai hatósági állatorvosi garnitúra régen volt ilyen nyomás alatt, mint most. Kiemelte,

