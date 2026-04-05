Agrárium A hét ábrája Élelmiszeripar, agrárium Infláció

Itt egy nem akármilyen adat a magyar tojásokról – A hét ábrája

Kollár Dóra
Érdekesen alakult az áruk.

Húsvét alkalmából ezúttal a tojás árának alakulását vettük szemügyre európai viszonylatban, ugyanis Magyarország egyike volt annak a két országnak, amely 2026 februárjában árcsökkenést tudott feljegyezni az előző év azonos időszakához képest ezen élelmiszer esetében. Ez a hét ábrája:

Mint az grafikonunkon is látszik, a cikkünk írásakor legfrissebb, februári adatok alapján a tojás ára az Európai Unióban átlagosan 11,3 százalékkal emelkedett az adott időszakban a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) szerint az előző év azonos időszakához képest. A márciusi adatok várhatóan április közepén jelennek majd meg az egyes részletes termékcsoportok esetében.

Az országonkénti bontás jelentős különbségeket mutat az egyes tagállamok között, ami arra utal, hogy az élelmiszerinfláció ezen szegmensét erősen országspecifikus tényezők is befolyásolták. A legnagyobb drágulást Spanyolországban mérték, ahol a tojás ára 30,1 százalékkal nőtt, és Portugáliában is kiugró, 22,8 százalékos emelkedés látható. Szintén jelentős növekedést regisztráltak Lettországban (18,2 százalék), Csehországban (16,5 százalék), valamint Bulgáriában és Romániában is, ahol 14 százalék feletti drágulás történt.

Ezzel szemben több országban mérsékeltebb volt az áremelkedés, sőt két esetben enyhe csökkenés is megfigyelhető: Belgiumban és Magyarországon egyaránt mínusz 0,8 százalékos változást mértek.

Márciusban már drágult a tojás

A húsvéti tojások beszerzésekor ugyanakkor a magyar vásárlók nem feltétlenül észlelhették, hogy érdemben olcsóbbá vált volna ez az áru, sőt, laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár legfrissebb, március végén készített Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérésében drágulást mért az alapélelmiszer esetében.

A három diszkontlánc, a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteiben a februári eredményekhez képest 9,31 százalékos drágulás volt tapasztalható. Az Agrárszektor.hu szakportál szerint a hazai árak követték az európai drágulást.

A ketreces tartásból származó étkezési tojás átlagos csomagolóhelyi ára 2,3 százalékkal, darabonként 66,52 forintra nőtt 2026 első tizenegy hetében. Bár az L-es méretű dobozos és tálcás tojások ára minimálisan mérséklődött, a piacot domináló M-es méretosztályban egyértelműen drágult mind a dobozos, mind a tálcás kiszerelés. A mélyalmos tartásból származó tojások esetében még érezhetőbb volt az áremelkedés, itt a csomagolóhelyi átlagár 8 százalékkal 77,80 forintra ugrott.

Március közepi cikkünkben a tojás árának várható alakulása kapcsán kollégánk Pákozd Gergelyt, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnökét, a PÁK-TO Kft. ügyvezetőjét kérdezte arról, hogy az uniós krízis után itthon is várható-e hiány és drágulás az ünnepi készülődésben.

A szakember elmondta, valóban nagyon súlyosan érintette a madárinfluenza-járvány a nagy európai, tehát a spanyol, a német és a – magyarországi piacra nagy mennyiséget szállító – lengyel termelőket. A járvány elleni védekezésben Európa-szerte összesen mintegy húsz millió baromfit, ebból 11 millió tojótyúkot semmisítettek meg. A nagy tojástermelő államokban is hatalmas kapacitások estek ki, ami valóban okozott némi hiányt az európai tojáspiacon.

A hazai húsvéti fogyasztáshoz szükséges mennyiség azonban – az uniós piaci nehézségek ellenére – az alelnök szerint már megvan. Az elmúlt évek fejlesztései, kapacitásbővítése sokat segített abban, hogy a keresletet ki tudják elégíteni.

Kiemelte ugyanakkor, hogy az ünnepek előtti csúcskereslethez már nem elég a magyar tojás. Azaz míg évközben általában fedezik a hazai termelők a belföldi igényeket, a húsvét előttihez hasonló, kiemelt fogyasztású időszakokban már tojásimportra szorul az ország.

A cikkből ugyanakkor kiderült, hogy húsvéti árrobbanástól ezúttal nem kellett tartani, részben az árrésstop hatásai miatt – illetve érdemes azt is észben tartani, hogy húsvét után rendszeresen olcsóbbá válik a tojás. További részletek cikkünkben:

Mindennapra egy tojás?

Ősi táplálékunk a tojás. Nemcsak mi fogyasztjuk előszeretettel, de fészekrabló állatok is, hiszen magas a tápértéke. De tudunk-e mindent róla? Vannak, akik szerint a barna héjú tyúktojás egészségesebb, míg mások a fehéret részesítik előnyben. Hogyan érdemes főzni és meddig áll el? Kell-e hűtőben tartani? Ezekre a kérdésekre kerestünk választ húsvét apropóján.

