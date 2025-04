Járvány: Magyarországot is érinti a cseh szigor

A következő napokban a dél-morvaországi régióban ellenőrizni fogják a szabadon élő állatokat is. A miniszter hangsúlyosan felhívta a dél-morvaországi farmerek figyelmét arra, hogy a közelgő húsvéti ünnepek előtt semmi esetre se hozzanak be Szlovákiából fiatal kecskehúst és bárányhúst, ahogy az eddig a régióban megszokott volt. „Ez a mai helyzetben súlyos kockázat, hazardírozás lenne” – tette hozzá Marek Vyborny. (MTI)

Várhatóan keddtől ellenőrizni fogják a dél-morvaországi farmokon a tejet, mert a tejben jelenik meg a legkorábban a betegség. Az ellenőrzések minden olyan gazdaságra vonatkoznak, ahol száznál több tehenet tartanak. A szlovák határ mellett fekvő Breclav és Hodonín járásokban az ellenőrzések a kisebb állattartókra is vonatkoznak. Közölte: „A célunk az, hogy mihamarabb kimutassuk az esetleges fertőzésgyanús eseteket. A tejben általában három-öt nappal korábban kimutatható a betegség”.

Marek Vyborny szerint Szlovákiából, Magyarországról, Alsó Ausztriából és Burgenlandból hétfő éjféltől tilos lesz egyes állati termékek behozatala. A cseh-osztrák határon a 3,5 tonnás teherkocsik ellenőrzését a Gmünd-Halámky határátkelőre is kiterjesztették.

Csehországban egyelőre egyetlen száj- és körömfájás esetet sem mutattak ki az ellenőrzések, de tekintettel a súlyos járvány közeli, szlovákiai gócpontjára a cseh hatóságok szigorítják a megelőző védőintézkedéseket – jelentette be Marek Vyborny cseh mezőgazdasági miniszter.

