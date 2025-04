Járványügyi döntést hozott a kormány

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Egy másik határozat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt azért támogatják külön pénzzel, hogy ezzel is biztosítsák a gyors és megbízható laborvizsgálati eredményeket, a gazdálkodók, az élelmiszeripar és a széles közvélemény tájékoztatását, az exporttevékenység minél gyorsabb helyreállítását. A kormány megerősítené a hatósági állatorvosi rendszert is, amire Nagy Mártonnak idén 2 763 000 000 forint többletforrást kell biztosítani, jövő évtől pedig ezzel a megemelt, beépülő összeggel kell terveznie a költségvetést.

A most megjelent rendeleteket idézve a 24.hu azt írja, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek ezért azonnal, egyszeri jelleggel kell gondoskodnia arról, hogy az idei költségvetésből a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 307 millió forint többletforrást kapjon. A kormány arról is döntött, hogy a járvány felszámolásához szükséges beszerzéseket mentesíti a korábban elrendelt tilalom alól.

A ragadó száj- és körömfájás további terjedését akadályozná meg a kormány, ehhez most extra forrásokat biztosít.

