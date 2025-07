Jelentős ellenőrzés indul Magyarországon – ezt figyelik majd

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az állatbetegségek miatt az országos főállatorvos hivatalos levélben hívta fel a figyelmet a megnövekedett kockázatra különösen a határ menti térségekben. A kialakult helyzet kapcsán a szakmai szervezeteket és a vármegyéket is tájékoztatták, és a rendőrség együttműködését is kérik az illegális állatszállítások ellenőrzésében.

A miniszter arra kéri az állattartókat, hogy a kialakult helyzetre tekintettel szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. A tájékoztatás szerint Horvátországban az afrikai sertéspestis (ASP) és a lépfene, míg Törökországban a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) okoz kihívást a gazdálkodók számára. A tárcavezető ismertette, hogy míg az RSZKF rendkívül könnyen, akár széllel vagy fertőzött járművel és ruházattal is terjedhet, addig az ASP-t elsősorban élő állat vagy fertőzött termék hordozhatja.

Kiemelten fontos a védekezés a fertőző állatbetegségek ellen, hiszen így tudjuk megóvni az állatállományt. Több súlyos betegség is megjelent Európa déli részén az elmúlt időszakban. A megnövekedett kockázat miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a határ menti térségekben – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a tárca szerdai közleménye szerint.

