Jelentősen csökken a sör iránti kereslet Magyarországon

A májusi időjárás sem segített: az idén mért leghűvösebb tavasz eleje aligha kedvezett a sörforgalomnak, amely hagyományosan erősen időjárásfüggő. A gyártók most abban reménykednek, hogy a nyár második felének melegebb napjai legalább részben kompenzálják az eddigi visszaesést. Ám a szövetség igazgatója szerint az időjárás önmagában nem magyarázza a gyengélkedést – strukturális tényezők, például a megváltozott fogyasztói szokások és a gazdasági bizonytalanság is érezhetően hatnak a piacra.

A legfrissebb adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni a piaci torzító hatásokat is. „A tavaly bevezetett kötelező visszaváltási rendszer miatt a kereskedők biztonsági készleteket építettek, hogy az ellátási zavarok esetén se fogyjanak ki a népszerű márkákból” – magyarázta Kántor. A hivatalos eladási adatok tehát nem tükrözik pontosan a tényleges fogyasztást, amelynek idei zuhanása így is szembetűnő.

Bár az évről évre változó számokban van némi ingadozás – volt olyan év, amikor a kereslet 3 százalékkal nőtt –, az általános trend egyértelműen negatív. A szövetség szerint két alkalommal is 10 százalék körüli zuhanást regisztráltak az elmúlt fél évtizedben.

Pedig a gyorson is lehet már sörözni Fotó: MÁV

Miközben augusztus első péntekén a világ a sört ünnepelte – a hagyomány egy kaliforniai kiskocsmából indult 2008-ban –, Magyarországon egyre kevesebb ok van a koccintásra.

