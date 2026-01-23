2p

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium Hitel Nemzetgazdasági Minisztérium

Jó hírt kaptak a hazai sertéstenyésztők

mfor.hu

Elindult az Agrár Széchenyi Kártya új alkonstrukciója, kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye szerint a tárca a sertéságazat versenyképességének megerősítése és a tenyésztők likviditásának biztosítása érdekében jelentős támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az ágazat stratégiai jelentősége mellett a közelmúltban kialakult nehéz körülményekre reagálva.

Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukción belül létrejövő új, speciális altípus révén a gazdák teljes kamat-, díj- és költségmentesség mellett juthatnak forráshoz.

Szabados Richárd, a tárca kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára szerint az intézkedés érdemben hozzájárul a sertéstartók pénzügyi terheinek mérsékléséhez és az ágazat hosszú távú fenntarthatóságához.

A sertéságazatra vonatkozó új rendelkezések az Agrár Széchenyi Kártya üzletszabályzatában pénteken lépnek hatályba. A hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb szeptember 11-ig van lehetőség. A hitelszerződéseket legkésőbb szeptember 30-ig kell megkötni, míg a kapcsolódó kezesi kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani. További információ a www.kavosz.hu oldalon található.

A közlemény szerint az elmúlt hónapokban a sertéságazat folyamatosan romló értékesítési árakkal szembesült, amely válsághelyzetet idézett elő. A sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók mind a hízósertés, mind a malac esetében az önköltség alatti áron értékesítettek – indokolták az intézkedést.

A kormány támogatása alapján a január 23. és szeptember 30. között hatályba lépő hitelszerződések esetén a hitel a teljes futamidő alatt kamatmentes. Az állam átvállalja a kezelési költséget, a regisztrációs díjat, az egyszeri szerződéskötési díjat, a bírálati díjat, a közjegyzői díjat, valamint a fedezetek értékbecslésének költségét is minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb 500 ezer forint összegű hitelkeretig.

A hitelkeret összege 500 ezer forinttól 200 millió forintig terjed.

