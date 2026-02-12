Jó hírt közöltek Kínában – ezt az EU-t érintő vámot csökkentik

2p
Egy korábbi vizsgálat zárul le.

Kína péntektől öt évre 7,4 és 11,7 százalék között kiegyenlítő vámot vet ki bizonyos, az Európai Unióból importált tejtermékekre, ezzel csökkenti a korábbi 21,9-42,7 százalékos ideiglenes vámtételeket – közölte csütörtökön a kínai kereskedelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a döntés egy 2024. augusztus 21-én indított szubvencióellenes vizsgálat lezárását követi. A minisztérium megállapította, hogy egyes uniós eredetű tejtermékek támogatásban részesültek, és ezzel a behozataluk jelentős kárt okozott a kínai tejiparnak. A hatóságok szerint ok-okozati összefüggés áll fenn a támogatások és a hazai ágazatot ért károk között.

Bizonyos tejtermékeket érinti a lépés
Fotó: Depositphotos

Kína tavaly decemberben ideiglenesen 21,9 és 42,7 százalék közötti vámot vezetett be az Európai Unióból importált tejtermékekre, most ez mérséklődött az új tarifákkal. Az intézkedés a friss és feldolgozott sajtokra, túróra, valamint egyes tej- és tejszíntermékekre terjed ki – közölték.

A minisztérium közleménye szerint a vizsgálat a kínai jogszabályokkal és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival összhangban, az átláthatóság és a pártatlanság elvei alapján zajlott, és az érintett felek számára biztosították a véleménynyilvánítás lehetőségét.

A bejelentésre azután került sor, hogy Kína és az Európai Unió között az elmúlt hónapokban több megállapodás született a kereskedelmi feszültségek enyhítése érdekében: a kínai elektromosautó-gyártók vámok helyett minimumárakat alkalmazhatnak az uniós piacon, eközben Peking csökkentette az uniós sertéshúsra kivetett vámokat, valamint egyezségre jutott az európai konyakgyártókkal is.

