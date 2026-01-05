2p
Jön a fagy: komoly pénzeket bukhat, aki erre nem figyel oda

mfor.hu

A téliesítés fontos az érkező hidegben.

A héten várható erős lehűlés miatt a fagyveszélyre és a vízmérők, vízvezetékek téliesítésének fontosságára hívta fel a figyelmet hétfőn a Magyar Víziközmű Szövetség. A magyarországi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek szakmai képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, a héten hóval és erős lehűléssel megérkezik az igazi téli időjárás, emiatt érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.

Megjárhatja, aki nem figyel
Fotó: DepositPhotos.com

Hangsúlyozták, a télen nem lakott ingatlanok esetében fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése, mihamarabbi észlelése érdekében.

Hozzátették, a télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelten kell figyelni, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, falon kívül vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni.

A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak – írták a közleményben.

Minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget – figyelmeztettek.

