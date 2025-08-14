Kamatmentes hitelt kapnak a járvány miatt bajba jutott állattenyésztők

A Nemzetgazdasági Minisztérium egy komplex ötpontos intézkedési csomaggal segíti a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt bajba jutott gazdákat. A hitelezési moratórium, a bérgarancia támogatás, a kártalanítási forrás és a kedvezményes MFB-hitel mellett augusztus 14-től új program segíti a kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozásokat – áll a minisztérium közleményében.

A fertőzéssel sújtott megyékben működő gazdaságok és az exporttilalom által súlyosan érintett termelők év végéig 0 százalékos kamatozású, kezelési költség nélküli folyószámlahitelt vehetnek igénybe az Agrár Széchenyi Kártya Program keretében.

Az intézkedések célja kettős: egyrészt biztosítani az állategészségügyi biztonságot és az élelmiszer-ellátási lánc zavartalanságát, másrészt fenntartani a gazdasági stabilitást az állattenyésztési ágazatban. A programban való részvétel feltétele, hogy az érintett vállalkozások a KAVOSZ Zrt. által biztosított nyilatkozatban igazolják jogosultságukat.

Sok állatot kellet leölni a járvány miatt

A ragadós száj- és körömfájás járvány több, mint 5 évtized után jelent meg ismét Magyarországon, 2025 márciusában, egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen. A rendkívül fertőző betegség súlyos gazdasági károkat okoz, mivel főként a hasított körmű állatokat – szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat, kecskéket – érinti. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a hatóságok szigorú intézkedéseket vezettek be, a járvány miatt számos gazda kénytelen volt termelését csökkenteni vagy teljesen leállítani, az exportpiacok időszakos elvesztése pedig tovább növeli a bevételkiesést.

2024-ben a párosujjú patás élőállatok exportértéke elérte a 138 milliárd forintot, míg az élelmezési célú hús- és melléktermékek exportja 220,8 milliárd forint volt.

A kamatmentes hitel lehetősége az érintett állattartók és feldolgozó vállalkozások számára nemcsak rövid távú pénzügyi segítséget biztosít, hanem hozzájárul a mezőgazdasági ágazat hosszú távú stabilitásához és az élelmiszerlánc zavartalan működéséhez. A Nemzetgazdasági Minisztérium és az Agrárminisztérium célja, hogy ezzel az intézkedéssel mérsékelje a járvány okozta károkat, támogassa a magyar gazdákat és a vidéki munkahelyek megőrzését.