Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

mfor.hu

Ebben az évben sem szedik be ezt a díjat.

A kormány döntése alapján idén sem kell mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizetniük a termelőknek – közölte a Nemzeti Agrárgazdassági Kamara (NAK).

A díjmentesség azokra vonatkozik, akik a mezőgazdasági művelés alatt álló területeiket felszíni vízből öntözik vízjogi üzemeltetési engedély vagy rendkívüli öntözési célú vízhasználat keretében. A döntést a Vízgazdálkodási Tárcaközi Bizottság kezdeményezte, ennek a tagja a NAK, valamint Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) is – írták.

Ezt nem kell befizetni
Fotó: Depositphotos

A közlemény szerint Magyarországon a vízgazdálkodás az elmúlt években új alapokra került, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tájba illeszkedő vízmegtartó beavatkozások. Az ilyen célra felajánlott majdnem 30 ezer hektárnyi területből több mint 4 ezer hektárt árasztanak el, stabilizálva a vízháztartást és vízkörfogást. A vízvisszatartás érdekében több mint 5 ezer csatornaszakaszt zártak le, és további 10 ezer kilométeren kis beavatkozással megőrizhető a vízkészlet – tették hozzá.

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Ezt kérik a feldolgozóktól és a kereskedőktől.

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára száll el

Szinte azonnal reagáltak Irán megtámadására a nemzetközi tőkepiacok. A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj ára markáns növekedésbe kezdett, amelynek következtében rövidesen nemcsak az üzemanyagok, hanem a gabonafélék jegyzésára is emelkedni fog. Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnökét kérdeztük az újabb háború várható agrárpiaci következményeiről.

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az ügyben az összes kkv-nak minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

Úgy tűnik, megállíthatatlan a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében újabb helyszínen, egy zsombói pecsenyekacsa-telepen igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét, az érintett állományok felszámolása folyamatban van – tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

Olcsó húsnak híg a leve? Vesztésre állnak a termelők

Az árérzékeny fogyasztónak, a feldolgozóknak áldás, a hazai termelőknek csapás. Így értékelte a januárban megszületett EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás várható hatását Paragi Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSz) főtitkára.

Lajstromozták a paraszti konyha jeles példányát

A tepertős pogácsával és a vecsési savanyú káposztával meglett a száz

Új elemekkel gazdagodott a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.

Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

Ez az ágazat nagy áresések miatt tartósan az önköltségi szint alatt áll.

Lázár Jánosnak megint csak a bronz jutott a parlamenti szántóbajnokságban

Bánki Erik verhetetlen, de a második és a harmadik helyért nagy a csata a fideszes képviselők között. Átnéztük a vagyonnyilatkozatokat, hogy kinek hány hektár földje van.

Tiltakoznak a Visegrádi országok agrárkamarái

Határozott irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar, a szlovák, valamint a lett és litván agrárkamara.

Jó hírt közöltek Kínában – ezt az EU-t érintő vámot csökkentik

Egy korábbi vizsgálat zárul le.

