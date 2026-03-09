Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

A kormány döntése alapján idén sem kell mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizetniük a termelőknek – közölte a Nemzeti Agrárgazdassági Kamara (NAK).

A díjmentesség azokra vonatkozik, akik a mezőgazdasági művelés alatt álló területeiket felszíni vízből öntözik vízjogi üzemeltetési engedély vagy rendkívüli öntözési célú vízhasználat keretében. A döntést a Vízgazdálkodási Tárcaközi Bizottság kezdeményezte, ennek a tagja a NAK, valamint Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) is – írták.

Ezt nem kell befizetni

A közlemény szerint Magyarországon a vízgazdálkodás az elmúlt években új alapokra került, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tájba illeszkedő vízmegtartó beavatkozások. Az ilyen célra felajánlott majdnem 30 ezer hektárnyi területből több mint 4 ezer hektárt árasztanak el, stabilizálva a vízháztartást és vízkörfogást. A vízvisszatartás érdekében több mint 5 ezer csatornaszakaszt zártak le, és további 10 ezer kilométeren kis beavatkozással megőrizhető a vízkészlet – tették hozzá.