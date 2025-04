Kártalanítást ígér a kormány az állattartóknak a járvány elmúltával

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A hitelmoratórium is azt a célt szolgálja, hogy minden telep újra tudjon indulni, ami a magyar nemzetgazdaság számára nagyon fontos – írták a közleményben. A kormány vonatkozó rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mindezek mellett a fertőzött állattartó telepek dolgozóinak fizetését a kormány átvállalja az állami bérgarancia terhére, továbbá hitelmoratóriummal is segíti a ragadós száj- és körömfájás sújtotta gazdálkodókat. Ennek értelmében minden érintett állattartó esetében egy évre felfüggesztik hitele tőke- és kamattörlesztését. Ez azért fontos, mert minden érintett telepen beruházás, fejlesztés zajlott, és ezekhez hitelt vettek igénybe, jegyezték meg.

Kártalanítással ösztönzik az állattenyésztés újraindítását a száj- és körömfájás járvány veszélyének elmúltával – ígéri az Agrárminisztérium egy csütörtök esti közleményben, és egy, a Magyar Közlönyben is megjelent kormányrendelet. E szerint az érintett gazdálkodásokban a veszély elmúltával, a megfelelő mentesítési védekezési protokoll végrehajtása mellett a kormány támogatja az állatállományok újratelepítését, valamint az állattartó telepek járványügyi fejlesztését.

