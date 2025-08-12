1p
Kegyelemdöfést kaphatott a hatóságtól Bige László cége

Nem kapta meg az engedélyt a Nitrogénművek pétfürdői üzeme.

A Telex úgy értesült, hogy nem kapta meg a Nitrogénművek pétfürdői üzeme, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára a működéshez szükséges hatósági engedélyt.

Az állammal régóta perben-haragban álló, ellenzéki politikai mozgalmakat nyilvánosan is támogató „műtrágyakirály”, Bige László cégének üzeme július végén indult volna újra, de ezek szerint nem kapta meg a szükséges engedélyeket a kormányhivataltól. A Telex forrásai szerint azért, mert  szerintük az üzem egy része nem felel meg a rá vonatkozó előírásoknak.

A gyár több száz embernek ad munkát, és az üzem újraindításának elhalasztása az egész cég jövőjét is veszélyezteti. A cég korábban hosszasan egyezkedett hitelezőivel, a megállapodás június elején született meg.

Ugye nem vett ilyet az Auchanban?

Teljesen eltűnhet a magyar termés egy közkedvelt gyümölcsből

Jelentősen csökken a sör iránti kereslet Magyarországon

A Csányi-család agrárcége felvásárlással tör a román tejpiac élére

Mészáros Lőrinc Csákváron nyithat hatalmas pulykahízlaló-telepet

Fontos információ érkezett a száj- és körömfájás ügyében

