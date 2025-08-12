Kegyelemdöfést kaphatott a hatóságtól Bige László cége

A Telex úgy értesült, hogy nem kapta meg a Nitrogénművek pétfürdői üzeme, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára a működéshez szükséges hatósági engedélyt.

Az állammal régóta perben-haragban álló, ellenzéki politikai mozgalmakat nyilvánosan is támogató „műtrágyakirály”, Bige László cégének üzeme július végén indult volna újra, de ezek szerint nem kapta meg a szükséges engedélyeket a kormányhivataltól. A Telex forrásai szerint azért, mert szerintük az üzem egy része nem felel meg a rá vonatkozó előírásoknak.

A gyár több száz embernek ad munkát, és az üzem újraindításának elhalasztása az egész cég jövőjét is veszélyezteti. A cég korábban hosszasan egyezkedett hitelezőivel, a megállapodás június elején született meg.