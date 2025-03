A KÉSZ Csoport állami segítséggel terjeszkedik Romániában

A cégcsoport romániai leányvállalata több mint 20 éve működik, az új egységgel pedig bővíteni tudják a tevékenységüket is: ezentúl a kivitelezői munkák mellett már többek között fém- és acélszerkezetek, valamint légtechnika gyártásával is foglalkoznak — adta hírül a vállalat. A KÉSZ Csoport célja, hogy folyamatosan növelje a kapacitásait, így az elmúlt négy évtizedben a magyar piac mellett fokozatosan megjelent a vállalat a nemzetközi színtéren is, a cél pedig a régiós szinten is meghatározó szerep kialakítása.

Egy új gyártóegység átadására került sor a közelmúltban Torda szomszédságában, amelynek segítségével az építés és kivitelezés mellett immáron gyártói tevékenységet is tud folytatni a KÉSZ Románia csapata.

A már több mint 20 éves múlttal rendelkező KÉSZ Romania az építőipar egyik meghatározó vállalatává, a térség egyik jelentős szereplőjévé vált, hiszen gyártócsarnokok, raktárak, üzemek, kereskedelmi épületek komplex kivitelezési munkálatait végzi el, emellett kiváló eredményeket értek el a műemlékek rehabilitálásában, az épített örökség felújítási munkálatain is. Megemlítendő, hogy a kolozsvári Szent Mihály templomot a felújítása után a rendkívül rangos Europa Nostra díjjal tüntették ki.

A folyamatban lévő munkák között van például a bukaresti a Corallis Apartments, saját beruházású lakóingatlan építése, a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély helyreállítási munkálatai, a Kolozsvári Műszaki Egyetem – Mesterséges Intelligenciát Kutató Intézetének építése, Kovásznán egy wellness / SPA központ építése, Nagyváradon az MCC épületének felújítása, valamint a STIHL gyár építése.

Új gyártócsarnok segíti a szintlépést

Az új gyártóegység a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával, a Külpiaci Növekedési Támogatás program keretében jött létre. A zöldmezős beruházás összköltsége 1,8 milliárd forint volt, ebből több mint 761 millió forintra rúgott az állami támogatás mértéke, a fejlesztés pedig 13 új munkahelyet teremtett.

A gyártócsarnok mellett új gyártóeszközöket és technológiákat szerzett be a KÉSZ Romania, amelyek lehetővé teszik egy új tevékenység beindítását. Ezzel a beruházással a vállalat a kivitelezői munkák mellett már a fém- és acélszerkezetek, valamint légtechnikai elemek (csövek, idomok) gyártásával is foglalkozik, ezzel bővítve a piaci lehetőségeit.

Felpörgő nemzetközi terjeszkedés

„A KÉSZ Csoport kitűzött nemzetközi terjeszkedési céljainak elérésében és befektetéseiben kiemelt szerepet kap a KÉSZ Romania. Az évek során az export piacainkon több kiemelkedő projektben vettünk részt, most pedig a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. által kezdeményezett Külpiaci Növekedési Támogatás programon keretében a romániai gyártőüzemünk létrehozásával egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, és tovább erősítettük a jelenlétünket” – mondta Vida Tamás, a KÉSZ Csoport vezérigazgatója.

„Reményeink szerint ezzel a lépéssel olyan új beruházásokban is részt tudunk venni, ahova nem sikerül fővállalkozóként bejutni. A gyár úgy van tervezve, hogy könnyedén lehessen további gyártói kapacitásokkal bővíteni, rugalmasan reagálva a piaci igényekre” – Hangsúlyozta Albu István, a KÉSZ Romania vezetője.

A KÉSZ Csoportnak jelenleg 5 országban vannak érdekeltségei, és a vállalatcsoport célja, hogy folyamatosan növelje a kapacitásait, és komplex megoldásaival tovább erősítse a nemzetközi jelenlétét.