Készülhetnek a magyar gazdák: jelentős áresés a sertéspiacon

Az európai sertéspiac az ősz folyamán jelentős árcsökkenést tapasztalt, amely a magyar tenyésztőket is érzékenyen érinti.

Az Európai Unióban a hasított súlyú sertéshús ára szeptember és október között mintegy 10 százalékkal csökkent, több nagyobb piacon már a termelési költség alatti szintek alakultak ki. A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.

Itthon is megérzik
Fotó: MTI/Sóki Tamás

„Rendkívül dinamikus árváltozás zajlik most a sertéspiacon. Az árak gyakorlatilag egy hónap alatt 10 százalékot estek, és ma már több országban is a termelési költségek alá kerültek” – mondta Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

„A visszaesésnek két különösen meghatározó oka van: egyfelől a kínai büntetővámok bevezetése elbizonytalaníthatta az európai exportőröket, másfelől az unióban megnőtt a kínálat a szezonális vágások miatt. A kereslet csökkenése és a kínálat növekedése így együtt gyakorolt nyomást az árakra, aminek eredményeként a rövid távú kilátások kevésbé kedvezőek: az alacsony árszint többek szerint akár februárig is kitarthat. A mostani időszak éppen ezért elsősorban az alkalmazkodásról és a rugalmasságról szól. A versenyképesség fenntartása érdekében a fókuszt a tudatos költséggazdálkodásra és a stabil exportstratégiára kell helyezni. Az átmeneti nehézségek ellenére hosszabb távon az várható, hogy az árak visszakerülhetnek a megszokott szintekre” – tette hozzá a szakértő.

