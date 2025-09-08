Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

A két egyesületnek már évek óta nem volt élő biztosítási állománya, az utóbbi időben már csak az elenyésző számban fennálló biztosítási szolgáltatási kötelezettségek kezelését végezték – jegyezték meg. A Bodrogközi Nonprofit egyesület a biztosítási tevékenység megszüntetéséhez szükséges elszámolásait teljesítette ügyfelei felé, ezért az MNB megszüntette a felügyeleti biztos kirendelését és engedélyezte a tevékenység lezárását.

A Bodrogközi Kertészeti egyesület azonban problémás tőke- és fizetési helyzete miatt nem tudta maradéktalanul teljesíteni jogosultjai felé kötelezettségei egy részét, ezért az MNB felszámolási eljárást kezdeményezett. A Miskolci Törvényszék 2025. augusztus 26-i hatállyal rendelte el az egyesület felszámolását. A törvényileg kijelölt felszámolóbiztos, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. szeptember 1-jén tájékoztatót tett közzé a felszámolással kapcsolatos tudnivalókról – közölte a jegybank.

(MTI)