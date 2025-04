Kettőt előre, egyet hátra: új államtitkárok az agrárminisztériumban

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

kormánybiztossá is kinevezték.

Viski szerepköre egy másik határozatban is előkerül, ugyanis

A 44 éves Viski József korábban dolgozott az adóhatóságnál, a Miniszterelnökségen , a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál, a Vidékfejlesztési Minisztériumnál, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. Viski korábban az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára is volt.

Kapcsolódó cikk Magyar Péterék már a száj- és körömfájáshoz is jobban értenek, mint a kormány? Fertőtlenítőpontokat és nem Facebook-posztokat kér a Tisza Párt a kormánytól, a párt szakmai szervezetekkel egyeztetett a helyzetről.

Hubai Imre korábban többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke volt, illetve ökológiai gazdaságok terén is szakértőnek számít.

Egy felmentett államtitkár helyett kettőt is kapott Nagy István agrárminiszter.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!