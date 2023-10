Kevesebb gabona termett Ukrajnában

Agrárminisztérium közleménye szerint áttekintették a Nemzetközi Gabonatanácstól és az Európai Bizottságtól származó adatokat, amelyek alapján 2023-ban csökkenő ukrán terméseredményekkel és a 2023/24-es gazdasági évre csökkenő exportteljesítménnyel számolhatunk.

Csökkent a termés. Fotó: Depositphotos

A 2023-as év terméseredményei Ukrajnában elmaradnak a korábbi évek szintjétől, elsősorban az orosz-ukrán háború hatásai miatt. Ezáltal Ukrajna exportálható árualapja is csökkent a korábbi évekhez képest.

A 2023-as ukrán búzatermés 23 millió tonnás szintet ért el, ami a háború előtti években megszokott mennyiségekhez képest hozzávetőleg 24 százalékos visszaesést jelent. Ugyanez az adat kukorica esetében 30 százalékos nagyságrendű visszaesést mutat, a 2023-as ukrán kukoricatermés 24 millió tonna körül alakulhat. A termésmennyiség visszaesése az olajos növényeknél kevésbé erőteljes és az egyes növényfajokat eltérően érinti, de ezeknél a kultúráknál is érezhető a háború hatása.

A legfrissebb becslések az Ukrajna által exportálható összes gabona, olajos- és fehérjenövénnyel kapcsolatban 46-47 millió tonnás exportot jeleznek előre a 2023/24-es gazdasági évre. Ez a mennyiség továbbra is jelentős, de érezhetően – nagyjából 28 százalékkal – elmarad a háború előtti években megszokott 65 millió tonnás szintekhez képest. A tényleges exportpotenciált befolyásolja a dunai ukrán és a kapcsolódó román tengeri kikötői kapacitások működési hatékonysága, valamit a szárazföldi tranzitfolyosó kapacitásának bővítésére irányuló európai erőfeszítések eredményessége és gyorsasága.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a 2022 szeptembere és 2023 májusa között csúcson lévő Ukrajnából érkező uniós gabona- és olajos növény import – melynek havi mennyisége elérte a 2,5-4 millió tonnát is – 2023 májusa után havi 1,6-1,7 millió tonnára süllyedt. A hatalmas volumenek mögött jelentős szerepet játszottak a háború kitörése miatt a korábbi időszakban felhalmozódott 2021-es ukrán termésből származó beszorult készletek is.

A jövőbeli ukrán export alakulását befolyásoló további tényező az ukrán hrivnya árfolyama is, amely a háború kitörését követő sokkok után 2023-ban meglehetősen stabilan alakult, sőt némileg erősödni tudott a főbb valutákkal szemben. A stabil, illetve erősödő hrivnya az ukrán exportot a következő időszakban fékezheti - közölte a tárca.