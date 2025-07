Kezelik a Duna-Dráva Nemzeti Park gyepterületeit

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A mostani projekt előkészítése 2027 januárjára zárul le, a megvalósítás befejezése pedig 2029 őszére várható. A fejlesztés jelentős mértékben járul hozzá a térség természetvédelmi célú területkezelésének hatékonyságához, és biztosítja, hogy az őshonos fajok fennmaradásához szükséges környezeti feltételek hosszú távon is fennálljanak – tájékoztatott a szaktárca.

Rácz András hangsúlyozta, hogy a természetvédelmi fejlesztések az állami természetvédelem gerincét alkotják. Ezek a beruházások nemcsak a természeti értékek fennmaradását segítik elő, hanem erősítik a vidék gazdaságát és közösségeit is. Hozzátette, hogy a 2021-2027 közötti időszakban országosan 42 milliárd forint áll rendelkezésre természetvédelmi célú fejlesztésekre, amelyből csak 2025-ben 60 kiemelt projekt valósul meg, amelyek több mint 70 ezer hektár védett területet érintenek.

A projekt része a darányi homoki gyepek rekonstrukciója, a Riha-tónál lévő vízi műtárgy cseréje, valamint gépek és eszközök beszerzése is. A hagyományos tájhasználati formák, mint a legeltetés és a kaszálás, újra kulcsszerepet kapnak a fenntartható természetvédelemben.

Az államtitkár kiemelte, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság négy projektje összesen 2,8 milliárd forint támogatásban részesül, ezek közül most egy 800 millió forintos fejlesztés indul a KEHOP Plusz program keretében – számolt be róla az Agrárminisztérium.

Mintegy 800 millió forintból indul természetvédelmi területkezelési infrastruktúra-fejlesztés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén – jelentette be Rácz András, természetvédelemért felelős államtitkár kedden Barcson a Dráva Kapu Bemutatóközpontban.

