Kézenfekvő kérdés karácsonykor: tényleg jobb a méz mint a cukor?

A mézet, a juharszirupot és az agávét gyakran reklámozzák úgy mint a természetes, egészségesebb helyettesítői a hagyományos cukornak. Azonban ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy egészségesebbek is lennének - írja a mértékadó Consumer Reports amerikai fogyasztóvédelmi magazin.

Cukor? Vagy inkább a riválisok? Fotó: Depositphotos A lap szakértői annak jártak utána, mire számíthat valaki, ha ezeket a cukorhelyettesítőket kezdi el használni.

Kevesebb mint 40 gramm naponta

Wesley McWhorter, dietetikus, a houstoni Suvida Healthcare életmód-gyógyászati igazgatója szerint ezek ugyanúgy cukrok, csak folyékony formában. A méz, a juharszirup és az agávé valamivel több kalória is van bennük mint a kristálycukorban amely 16 kalóriát és 4 gramm cukrot tartalmaz teáskanálanként. Tehát, mint minden hozzáadott cukrot - azokat a típusokat, amelyeket az élelmiszerekhez adnak hozzá -, ezek bevitelét is minimalizálni kell. A The American Heart Association, azaz az Amerikai Szívgyógyászok Szövetsége ajánlása szerint a nőknek naponta legfeljebb 25 gramm, a férfiak pedig legfeljebb 36 gramm hozzáadott cukrot kellene fogyasztaniuk.

A szakértő szerint az olyan cukorhelyettesítők mint a méz és a juharszirup tartalmaznak tápanyagokat, míg a fehér cukor szinte egyáltalán nem. Azonban ezekből jóval többet kellene fogyasztani, hogy valódi tápanyagot szerezne valaki belőlük.

Erre jók a helyettesítők

A mézben 21 kalória és 5 gramm cukor van teáskanálanként, emellett antioxidánsokat is tartalmaz, azonban ezeknek a vegyületeknek a mennyisége és fajtái a méz fajtájától függően eltérőek. Jótékony hatása, hogy csillapíthatja a köhögést és más felső légúti tüneteket a BMJ Evidence-Based Medicine című folyóiratban közzétett tanulmány, amely 14 korábbi kutatást tekintett át. Emellett gyümölcsös vagy virágos íze kiegészíti a pékárukat, édesebb is a cukornál, ezért kevesebbet kell használni belőle.

A juharszirup ezzel szemben kevesebb, 17 kalóriát és 4 gramm cukrot tartalmaz teáskanálanként. A juharszirupnak is vannak jótékony hatásai, de fontos, hogy tiszta juharszirupot érdemes használni, az úgynevezett palacsintaszirup lényegében ízesített kukorica- vagy magas fruktóztartalmú kukoricaszirup, és nem tartalmaz antioxidánsokat.

A mézhez hasonlóan az agavéban is 21 kalória és 5 gramm cukor van teáskanálanként, azonban alacsony a glikémiás indexe (alacsonyabb, mint a cukoré, a mézé vagy a juharszirupé). Ez azt jelenti, hogy kevésbé befolyásolja a vércukorszintet. McWhorter szerint azonban emellett magas a fruktóztartalma, a túlzott fruktózbevitelt pedig májproblémákkal, például fokozott zsírraktározással és inzulinrezisztenciával hozták összefüggésbe. Lassíthatja a fruktóz felszívódását, ha agávéval édesített ételeket például teljes kiőrlésű gabonafélékkel vagy diófélékkel fogyasztanak.