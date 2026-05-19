Kiakadt a gazdák, sürgős megoldást követelnek a műtrágyapiacon

A műtrágyaárak elszálltak.

A drasztikusan emelkedő műtrágyaárak miatt vonultak ma utcára az európai gazdák – írja közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A Copa-Cogeca által szervezett akció Strasbourgban, az Európai Parlament épülete előtt hívta fel a figyelmet a műtrágyaválság következményeire. A résztvevők, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a kialakult helyzet azonnali megoldására van szükség, ellenkező esetben veszélybe kerül a közösség élelmiszerellátása.

Strasbourgban tiltakoztak ma az európai gazdák. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Copa-Cogeca tagjaként részt vett az Európai Parlament előtt megszervezett „Farmers Hitting the Fertiliser Wall” elnevezésű akción, melynek célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az európai mezőgazdaságot sújtó súlyos inputköltség-emelkedésre és a műtrágyaválság következményeire.

Egyre nagyobb a baj a piacon
Mint írták, az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek a műtrágyaárak, drágult az energia, az üzemanyag, a csomagolás és a szállítás is, miközben a terményárak nem tudták követni az áremelkedést. Emiatt számos gazdaság jövedelmezősége jelentősen romlott. Bár az Európai Bizottság már bemutatta az általa készített Műtrágya Akciótervet, ez azonban nem nyújt megfelelő és gyors megoldást a kialakult helyzetre a szervezetek szerint.

A Copa-Cogeca által szervezett tüntetés résztvevői szerint a helyzetet tovább nehezíti az EU CBAM rendszere, vagyis egy újonnan kirótt pénzügyi teher, amely tovább növeli a műtrágyaimport költségeit. Egyes becslések szerint a többletköltségek 2034-re akár 3,4 milliárd euróra is emelkedhetnek a dráguló műtrágya miatt – írták a közleményben.

Ezt a tervet mutatta be az Európai Bizottság

Az európai műtrágyaellátás és élelmezésbiztonság garantálására irányuló tervet mutatott be a Bizottság – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

A hivatalos tájékoztatás szerint a terv célja a növekvő műtrágyaárakkal és műtrágyahiánnyal szembesülő mezőgazdasági termelők támogatása, a hazai termelés megerősítése, valamint Európa importfüggőségének csökkentése.

A műtrágyákról szóló, 2022-ben kiadott közleményen alapuló cselekvési terv ötvözi a megfizethető árak és az ellátásbiztonság támogatására irányuló azonnali támogatási intézkedéseket, valamint a hazai műtrágyagyártás megerősítésére, az ellátás ellenálló képességének javítására, illetve a bioalapú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és körforgásos jellegű műtrágyákra való átállás felgyorsítására irányuló hosszabb távú intézkedéseket.

 

