Kiakadtak a bábolnaiak az állattetemek miatt, lezárták a fél útpályát

Azért tüntetnek, hogy így tiltakozzanak az ellen, hogy a hatóság a környék összes száj-, és körömfájással fertőzött állatát Bábolnán földeli el.

Bár Nagy István (Fidesz-KDNP) agrárminiszter arról számolt be, hogy szerinte eredményes a védekezés a száj-, és körömfájással szemben, ezzel nem mindeki ért egyet, ugyanis a bábolnaiak azt sérelmezik, hogy a dunakiliti és darnózseli fertőzött telepeken lévő állatokat ahogy eddig, továbbra is Bábolnán, az ATEV telepén földelik el.

A Komárom-Esztergom megyei városban tegnap este rendkívüli testületi ülést tartottak, ahol egyetlen napirendi pont, a kialakult járványhelyzet volt. Az ülés közben az hangzott el, hogy eddig Bábolna az agrárgazdaságról volt híres, a most végbemenő tömeges elföldelések miatt azonban “pöcegödörré” változik a település – írja az Úgytudjuk.hu.

Félypályás útlezárással tiltakoznak a további állattetemek ellen

Fotó: ugytudjuk.hu

Zsidi Sándor alpolgármester arról számolt be, hogy hivatalosan és személyesen is átadták a hatóságok képviselőinek a tegnapi ülésen elfogadott önkormányzati határozatot, mellyel továbbra is határozottan kiállnak közösségük érdekei mellett.

A félpályás útlezárással az ellen is tiltakoznak a helyiek, hogy 70-80 kilométerről Bábolna közigazgatási területére szállítsák a tetemeket. A tegnapi bábolnai testületi ülésen az is elhangzott, hogy a képviselők véleménye szerint a szállítás során meg van az esély arra, hogy még tovább terjesszék a vírust. Ezért sem értik, hogy miért éppen Bábolnára kell tömegével szállítani, majd elföldelni a marhatetemeket.

„Azt szeretnénk elérni, hogy azonnali hatállyal állítsák le az ideszállítást, és keressenek másik helyet. A kisbajcsi és nagybajcsi temeteket “ajándékba” megkaptuk. Akkor azt kérték, hogy legyünk türelmesek. De az, hogy egy 4 hektáros területre, amit az éjszaka nyitottak ki újabb dögöket hoznak, én azt gondolom, hogy részünkről ez nem türelem kérdése. Attól félünk, hogy a jövőben bármennyi állatot kell leölni a fertőzés miatt, azt hozzánk fogják hozni, és itt elhantolni" - mutatott rá Ruskó Ruskó József (független) önkormányzati képviselő.