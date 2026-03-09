2p

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

mfor.hu

Ezt kérik a feldolgozóktól és a kereskedőktől.

A magyar tejtermelés 80 százalékát képviselő Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács felhívást adott ki, ebben kéréssel fordulnak a tejfeldolgozók és a kereskedők felé. Mint írták:

kérjük (követeljük), hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi élelmiszerboltok 2026. április 1. és 2026. június 30. között úgynevezett „elsőáras” vagy „akciós árú” termékként kizárólag magyar folyadéktejet (friss, ESL, UHT) helyezzenek ki a polcaikra. Egyben határozottan felszólítjuk a hazai tejfeldolgozókat, hogy ehhez biztosítsák a kellő árumennyiséget a megfelelő áron!

A felszólítás indoklásában úgy fogalmaztak, hogy az elmúlt fél évben az európai tejpiac összeomlott. Ezt tetézte a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet – a száj- és körömfájás járványügyi helyzettől kezdve a piaci árszabályozáson keresztül az importtal szembeni kitettségig. Mint írták:

végtelenül reménytelen helyzetbe kerültünk, nincs hova hátrálnunk! A tavalyi 200 forintos árszintről lezuhanva mára egy jelentős termelői körnek csupán 50-100 forintos literenkénti árat fizetnek – ha fizetnek egyáltalán.

A szakmai szervezet szerint:

felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adjuk át a megtermelt tejünket, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják. Nem tisztünk igazságot tenni az egyes termékpálya-szereplők között, de azokra, akik nem csatlakoznak a kezdeményezésünkhöz, úgy tekintünk, mint a magyar tejtermelők tönkretételében érdekelt szereplőkre. Eszerint is fogunk eljárni velük szemben.

Végül hozzátették, a felhíváshoz minden kereskedő és feldolgozó szabadon, saját elhatározásából csatlakozhat, de eltökéltek abban, hogy határozott és látványos fellépést tegyenek azokkal szemben, akik nem tesznek eleget a felhívásnak.

