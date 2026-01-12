Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Decemberben születtek feljelentések a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. ellen, a céggel szemben büntetőfeljelentések születtek decemberben, ennek nyomán a rendőrség már nyomozást is folytat az ügyben – értesült a 444. A portál kérdésére a rendőrség azt közölte, hogy

„a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság feljelentés alapján sikkasztás bűntett gyanúja miatt eljárást folytat”

A vállalkozás csődközelbe jutott nem tud fizetni és árut adni, a rendőrség viszont a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölte, hogy a feljelentés mikor érkezett be, vagy hogy pontosan mikor indult el a rendőrségi folyamat.

A Bászna Gabona korábban Kósa Lajos testvérének és édesanyjának cége volt, jelenleg a család egyik távoli rokonának tulajdonában van.