Kiderült, milyen árakra számíthatnak a magyar halvásárlók

Nem terveznek áremelést idén a haltermelők, a kereskedelmi láncokon múlik, hogy a tavalyi árszinten lehet-e halat vásárolni a következő hónap során – írja az Agroinform. Amennyiben az üzletláncok a tavalyi árréseket alkalmazzák, az élőponty továbbra is 2000 forint, a szeletelt ponty esetében 4000 forint körüli árra lehet számítani kilogrammonként. Az afrikai harcsa filézve 4500 forint, a szürkeharcsa 8000 forint lesz a boltokban. Az ágazat eddigi, 4-5 százalék körüli jövedelemtermelő képessége azonban idén 2-3 százalékra csökkenhet.

A haltermelőknek jelentős kihívás a tél óta tartó aszály, a meleg ősz azonban kedvező hatással bírt. „A magasabb hőmérsékletet tartó vízben a pontyok a szokásosnál hetekkel tovább táplálkoztak, így nagyobbra nőttek, egy háromkilós példány pedig a konyhában jóval értékesebb alapanyag, mint két másfélkilós” – mondta a lapnak Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökségi tagja.

A magyarországi éves halfogyasztás 35-40 százaléka karácsonyra koncentrálódik. Az Agroinform felmérése szerint a halat fogyasztók 85 százaléka pontyot dolgoz fel, de 32 százalékuk harcsát is vásárol a karácsonyi menühöz. Az éves, 6,5-7 kilogramm körüli magyarországi halfogyasztás kevesebb, mint harmadát teszi ki az uniós átlagnak.