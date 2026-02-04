Kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a Bászna Gabona Zrt. felszámolását

A tárcavezető a közösségi oldalán jelentette be, hogy az eljárás állami felszámoló kezébe kerül, így hamarabb oldódhat meg. A cél világos, a gazdák, valamint a kis- és közepes vállalkozások (kkv) mielőbb jussanak a pénzükhöz, ne kerüljenek likviditási válságba amiatt, mert a Bászna Gabona Zrt. csődbe ment – közölte.

A bejegyzés szerint a kormány nem engedi, hogy a terményüket beszállító gazdák munkája felelőtlen gazdálkodás miatt kárba vesszen, vagy a következő termelési ciklus veszélybe kerüljön. A termelők megélhetése és a szükséges mezőgazdasági munkálatok biztosítása érdekében a kormány méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt, így mind a gabonát beszállító, mind a bérmunkát végző, valamint az előleget fizető és bértároló természetes személyek és kkv-k hozzájuthatnak a jogos követelésükhöz – tette hozzá.

Nagy István közölte, hogy a kárrendezés iránti kérelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához (NAK) kell benyújtani február 26-ig.

236 gazdálkodó már jelezte a kárigényét csaknem 3,2 milliárd forint összegben, ők többnyire olyan kistermelők, akiknek 20 millió forintnál kisebb a káruk. A nagyobb vállalkozások számára a felszámolási eljárásba való bejelentkezés ad lehetőséget a megtérülésre, amit a most kihirdetett stratégiai kiemelés könnyít meg. Ez gyorsabb ügyintézést és erősebb állami kontrollt jelent – hangsúlyozta.