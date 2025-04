Kifütyülték az agrárminisztert Bábolnán

Újabb szigorításokat vezettek be.

A bábolnaiak szerda reggel „csendes” demonstrációt tartottak és élőlánccal is tiltakoztak, azonban miután Nagy István megérkezett és megpróbálta megnyugtatni a helyieket, azok kinevették az agrárminisztert, amikor pedig közölte, hogy „valahol el kell temetni az állatokat”, és ezt olyan helyen tudják elvégezni, „ahol évtizedek óta, állami területen kijelölt dögkert van”, hangos tiltakozás fogadta a szavait.

Nagy István agrárminiszter szerda reggel Bábolnára érkezett, ahol a Magyar Hang beszámolója szerint megpróbálta nyugalomra inteni azokat, akik amiatt tiltakoznak, mert Nagy utasítására Bábolnán földelik el a Dunakilitin és Darnózselin a ragadós száj- és körömfájás miatt leölt 3500 szarvasmarha tetemét – írta a 444. Ahogy a lap is írja, a tetemeket eredetileg Jánossomorján földelték volna el, azonban a helyiek ott demonstrációt tartottak emiatt.

