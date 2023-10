Kinyitják a 277 milliárdos pénzcsapot

Jó hírt kaptak a magyar gazdák: végre pénz áll a házhoz

Az agrártámogatások uniós feltételeinek változása és a piaci nehézségek közepette felértékelődik minden pénzügyi segítség, így az előlegfizetés feltételeinek megteremtése után október 16-án idén is megkezdődik a közvetlen támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetése - jelentette be az Agrárminisztérium (AM) szerdai közleménye szerint Nagy István agrárminiszter.