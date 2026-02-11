3p
Agrárium

Kinyomtatni, aláírni, szkennelni? Erre semmi szükség – itt a DÁP újítása

mfor.hu

Az új fejlesztéssel már asztali számítógépről vagy laptopról is elindíthatjuk a digitális aláírás folyamatát, így az állampolgárok még kényelmesebben hitelesíthetik digitálisan a hivatalos dokumentumaikat.

A Digitális Állampolgár weboldal fontos funkcióval bővült: a digitális állampolgárok már nem csak a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban, hanem a webes oldalon is aláírhatják szerződéseiket, meghatalmazásaikat és egyéb hivatalos dokumentumaikat – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség.

A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra, aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláírótanúsítványra. A weboldalon történő digitális aláírást a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas oldalon lehet elindítani.    

Így működik

  1. Első lépésben a felhasználónak azonosítania kell magát, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással beolvasva a weboldalon megjelenő QR-kódot.
  2. Ezt követően fel kell tölteni és ellenőrizni az aláírni tervezett dokumentumokat.
  3. A következő lépésben az aláíráshoz szükséges QR-kódot kell beolvasni a DÁP mobilalkalmazással.
  4. Az alkalmazásban meg kell adni az aláírásjelszót, ezzel megtörténik a dokumentum digitális aláírása.
  5. Ekkor a felhasználónak le kell töltenie a számítógépére a dokumentumokat – az aláírt dokumentumokat nem tárolja sem a weboldal, sem a tárhelyre nem kerül fel –, erre a weboldal is emlékeztet.

A felhasználó az aláírt dokumentumot tárolhatja, továbbíthatja saját igényei szerint, a digitálisan aláírt dokumentumot ugyanis mások is aláírhatják digitálisan. Fontos azonban, hogy a felhasználók ne nyomtassák ki az így aláírt dokumentumokat – kinyomtatva a digitális aláírás elveszíti a hitelességét.

Ugyanúgy érvényes, mintha kézzel írtuk volna alá

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazást már több mint 2,7 millióan töltötték le. Az alkalmazás digitális aláírását minden magyar állampolgár ingyenesen használhatja magánszemélyként, így nem szükséges a hivatalos dokumentumokat kinyomtatni és kézzel aláírni, az aláíráshoz személyesen megjelenni. Az alkalmazásban létrehozott digitális aláírással ellátott dokumentumok ugyanolyan teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek, mint a kinyomtatott és kézzel aláírt dokumentumok, így Magyarországon és az Európai Unióban minden államigazgatási szereplőnek, cégnek és magánszemélynek el kell fogadnia.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Covid után madárinfluenza-pandémia? Újabb világjárvány fenyeget

Máris megjelent és egyre agresszívebben terjed a madárinfluenza, amely a kutatók szerint akár emberi világjárványt is okozhat.

Alacsony a tej ára, megsegíti a kormány a termelőket

Túl alacsony a tej ára, megsegíti a kormány a termelőket

A feldolgozókat érintő, decemberi intézkedéscsomag mellett az alacsony felvásárlási ár miatt nehéz helyzetbe került termelőket is rendkívüli eszközökkel segítik, így újabb 2,43 milliárd keretösszegű nemzeti támogatásról is döntött a kormány – jelentette be Nagy István agrárminiszter a tárca MTI-nek küldött keddi közleményében.  

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona képviselőjét

A hányattatott sorsú agrárvállalat ügye folytatódik.

Hiába lesz olcsóbb a búza, ha nem ettől függ a kenyér ára

Hiába lesz olcsóbb a búza, ha nem ettől függ a kenyér ára

A Trend FM Reggeli Monitor című műsorában munkatársunk előzetes betekintést adott a Privátbankár Árkosár és az Mfor Nyugdíjas Árkosár hamarosan megjelenő adataiba, de szóba kerültek az élelmiszerek árát befolyásoló világtrendek is.

Tejkrízis: hullámvölgy vagy világvége?

Tejkrízis: drámai csődhullám fenyeget?

Csábítóan olcsó a tej a boltokban, miután a fogyatkozó tejfogyasztás okozta piaci nehézségeket megfejelte a nemzetközi vámháború. Arról kérdeztük a szakértőt, hogy tartós vagy csak átmeneti lesz a tejszektor krízise.

Biztonságos vagy sem? Új állásfoglalás jelent meg a magyar almákról

Biztonságos vagy sem? Új állásfoglalás jelent meg a magyar almákról

Bátran lehet fogyasztani a hazai gyümölcsöt, de a bio továbbra is kevesebb vegyszert tartalmaz.

Kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a Bászna Gabona Zrt. felszámolását

A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását, a megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak a pénzükhöz – mondta Nagy István agrárminiszter szerdán videóüzenetében.

Népsziget

Ifjú budapesti földműves veheti meg a Ganz népszigeti telephelyét

Nagyértékű ingatlan-adásvételt függesztettek ki a napokban, amely a Népsziget XIII. kerületi részén lévő több mint 8 hektáros, ipari és mezőgazdasági (erdő) területeket is magában foglaló ingatlanról szól.

Szomorú képet mutat az MBH Agrár Trend Index

Szomorú képet mutat az MBH Agrár Trend Index

A klímaváltozás, az aszály és a piaci nehézségek, a borús kilátások miatt tovább csökkent az MBH Agrár Trend Index 2025 utolsó negyedében. A termelők mellett immár a feldolgozók várakozásai is rosszabbak. A tej- és a sertésszektor mellett a kukorica-, a szőlő-bor-, a napraforgó-szektorban is borúlátóbbak, de a baromfi és a zöldségtermelők optimistábbak.

A BYD folytatja rossz sorozatát

A BYD folytatja rossz sorozatát

A kínai autógyártó eladásai januárban 30,1 százalékkal csökkente, ezzel már zsinórban az ötödik hónapja.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168