Kinyomtatni, aláírni, szkennelni? Erre semmi szükség – itt a DÁP újítása

A Digitális Állampolgár weboldal fontos funkcióval bővült: a digitális állampolgárok már nem csak a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban, hanem a webes oldalon is aláírhatják szerződéseiket, meghatalmazásaikat és egyéb hivatalos dokumentumaikat – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség.

A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra, aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláírótanúsítványra. A weboldalon történő digitális aláírást a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas oldalon lehet elindítani.

Így működik

Első lépésben a felhasználónak azonosítania kell magát, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással beolvasva a weboldalon megjelenő QR-kódot. Ezt követően fel kell tölteni és ellenőrizni az aláírni tervezett dokumentumokat. A következő lépésben az aláíráshoz szükséges QR-kódot kell beolvasni a DÁP mobilalkalmazással. Az alkalmazásban meg kell adni az aláírásjelszót, ezzel megtörténik a dokumentum digitális aláírása. Ekkor a felhasználónak le kell töltenie a számítógépére a dokumentumokat – az aláírt dokumentumokat nem tárolja sem a weboldal, sem a tárhelyre nem kerül fel –, erre a weboldal is emlékeztet.

A felhasználó az aláírt dokumentumot tárolhatja, továbbíthatja saját igényei szerint, a digitálisan aláírt dokumentumot ugyanis mások is aláírhatják digitálisan. Fontos azonban, hogy a felhasználók ne nyomtassák ki az így aláírt dokumentumokat – kinyomtatva a digitális aláírás elveszíti a hitelességét.

Ugyanúgy érvényes, mintha kézzel írtuk volna alá

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazást már több mint 2,7 millióan töltötték le. Az alkalmazás digitális aláírását minden magyar állampolgár ingyenesen használhatja magánszemélyként, így nem szükséges a hivatalos dokumentumokat kinyomtatni és kézzel aláírni, az aláíráshoz személyesen megjelenni. Az alkalmazásban létrehozott digitális aláírással ellátott dokumentumok ugyanolyan teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek, mint a kinyomtatott és kézzel aláírt dokumentumok, így Magyarországon és az Európai Unióban minden államigazgatási szereplőnek, cégnek és magánszemélynek el kell fogadnia.