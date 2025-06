Kisegíti a kormány a kukoricatermelőket

A tavalyi súlyos aszályhelyzet miatt az Agrárminisztérium (AM) új támogatással segíti a kisebb, gazdasági szempontból kiszolgáltatottabb kukoricatermelőket. A támogatási kérelmet 2025. július 1. és 15. között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, és várhatóan hektáronként mintegy 15-20 ezer forintos támogatáshoz juthatnak az érintettek – jelentette be Nagy István agárminiszter az AM keddi közleménye szerint.

A miniszter kifejtette, tavaly nyáron is súlyos aszállyal szembesültek a gazdálkodók, ami elsősorban a tavaszi vetésű szántóföldi kultúrákat érintette, különös tekintettel a kukoricára. A kárenyhítési rendszernek köszönhetően több mint 25 milliárd forint kifizetésére került sor. A szaktárca ezen túlmenően az európai uniós krízisalapból kért segítséget, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került kisebb termelők rendkívüli segítséghez juthassanak. Az Európai Bizottság idén márciusban úgy döntött, hogy a károsultak közül a leginkább rászoruló gazdálkodók összesen 16,2 millió eurónak megfelelő forintösszegű támogatásban részesülhetnek.

A miniszter hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy hazánkban az egyre szárazabb időjárás a legfontosabb gabonáink közül a kukoricát érinti leginkább, aminek termesztése, különösen a kisebb, 150 hektár alatti területen gazdálkodók részére jelent gazdasági kihívást.

Az Agrárminisztérium ezért egy új programot dolgozott ki, amelynek kedvezményezettjei azok a termelők, akik a 2024-ben benyújtott egységes kérelmük alapján legfeljebb 150 hektárnyi területtel rendelkeznek, amin belül legfeljebb 50 hektár kukoricatermő terület után lesz igénylehető a támogatás.

Annak érdekében, hogy az igényléséről egyetlen érintett kukoricatermelő se maradjon le, a Magyar Államkincstár részletes tájékoztatást fog küldeni a lehetőségről – hangsúlyozta Nagy István.

A miniszter kiemelte, a gazdák számára egyszerűbb és gyorsabb lett az ügyintézés folyamata, hiszen a támogatási kérelmekhez a termelőknek a támogatási azonosítójukon kívül csak a támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat kell megtenniük. A kincstár a támogatásokat legkésőbb 2025. szeptember 30-ig folyósítja részükre – tájékoztatott közleményében az agrárminiszter.

