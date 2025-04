Raskó György: Az árrésstop csak még tovább növelheti a Lidl, az Aldi és a Penny már így is jelentős piaci részesedését

Az árrésstop lehetséges hatásainak elemzése előtt egy másik aktuális témával indult az adás, miután Nagy István agrárminiszter közvetlenül a felvétel előtti nyilatkozatában nem tartotta kizártnak, hogy a ragadós száj- és körömfájás miatt a teljes magyar állatállomány kipusztulhat. Ez ugyanakkor az árrésstopra is kihathat – hogy hogyan, azt részletesen megvilágította Raskó György.

Aki egyúttal elmagyarázta, miért nem akkora botrány, hogy a 200 forintos termelői tej akár 550-ért kerül a boltok polcaira (ahogy azt Orbán Viktor emlékezetes Facebook-posztjában kipoentírozta), miközben az agrárközgazdász sokkoló számokkal is illusztrálta, hogy miért is messze nálunk a legmagasabb az élelmiszerinfláció az Európai Unióban. Kiderült, miért lehet találkozni korábban nem látott vevőkkel a hazai diszkontokban, miközben jutott idő egy, az ukrán élelmiszerdömpinggel kapcsolatos tévhit eloszlatására is.

Fejezetek:

0:00 Intro, beköszönés

1:15 A ragadós száj- és körömfájás miatt tényleg kipusztulhat a teljes állatállomány?

7:52 Az árrésstopnak is alávághat a tej- és tejtermékek kínálatát szűkítő járvány?

13:13 Hogyan lesz a 200 forintos tejből 550 forintos?

16:24 27 százalékos áfa helyett 5 százalékos kellene? Mi lehet ennek hatása?

24:00 Miért nálunk a legmagasabb az élelmiszerinfláció az EU-ban?

35:03 Az árrésstop kedvezőbb, mint volt az árstop?

43:00 Egyre több BMW, Mercedes áll be a Lidl elé

46:35 Az ukrán élelmiszerdömping hatásai a magyar agráriumra

49:40 Elköszönés

