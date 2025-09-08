Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Magyarország továbbra is ellenzi az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást, amely a gazdák megélhetését és a biztonságos élelmiszer-ellátást is veszélyezteti – jelentette ki Nagy István tárcavezető az Európai Unió agrárminisztereinek koppenhágai informális találkozóján.

Az Európai Unió csaknem két évtizedes tárgyalássorozatot követően kötné meg az EU-Mercosur (amelynek tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) kereskedelmi megállapodást. Az Európai Bizottság szerint ez a megegyezés több százmilliós piacot nyitna meg az európai vállalkozásoknak és évente több milliárd eurónyi vámot takarítana meg.

A miniszter elmondta, miért nem támogatja a megállapodást Magyarország

Fotó: Mfor / Dala Gábor

Ezek a kormány ellenérzései

Nagy István kifejtette: a megállapodás következtében kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az unióba kifogásolható minőségű, az európai termelési feltételeknek – többek között növény- és állategészségügyi előírásoknak – nem megfelelő agrártermékek, például baromfi- és marhahús, valamint méz esetében. Magyarország továbbra is kitart azon alapvetés mellett, hogy az Európai Unióba beáramló termékeknek is meg kell felelniük az EU-ban előállított élelmiszerekre vonatkozó uniós szabályoknak, különben az itt gazdálkodók versenyhátrányba kerülnek, amit nem engedhetünk.

Hozzátette, a világ 2. és 3. legnagyobb GMO-növénytermesztője Brazília és Argentína, a 7. Paraguay és a 10. Uruguay, így ezen országok terményeinek európai és magyarországi térnyerése ellentétes Magyarország GMO-mentes stratégiájával – áll a közleményben. Elmondta,