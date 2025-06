Köszönjön el a banántól, nem marad velünk

A klímaváltozás súlyosan veszélyezteti a világ egyik legnépszerűbb gyümölcsét, a banánt – számolt be a The Guardian a Christian Aid segélyszervezet friss kutatása alapján, ezt részletesen a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár mutatta be.

A tanulmány szerint Latin-Amerika és a Karib-térség banántermő területeinek közel kétharmada 2080-ra alkalmatlanná válhat a termesztésre az emelkedő hőmérséklet, a szélsőséges időjárás és a kártevők miatt. A régióból származik a globális banánexport 80 százaléka, miközben a térség különösen sebezhető az éghajlati hatásokkal szemben.

A banán különösen érzékeny növény, virágzásához 15–35 Celsius fok szükséges, a viharok pedig gátolják a fotoszintézist. A termesztés túlnyomó része a Cavendish fajtára épül, amely kevéssé ellenálló az éghajlati stresszhatásokkal és gombás fertőzésekkel, például a fekete gombával és a Tropical Race 4 (TR4) nevű kórokozóval szemben. „Nincs bevételünk, semmit sem tudunk eladni, az ültetvényem haldoklik” – mondta egy guatemalai termelő a kutatásban.

Kapcsolódó cikk Baj van a burgonyával, megkongatták a vészharangot Bajban az ellátás?

A Christian Aid szerint a banán nemcsak kedvelt gyümölcs, hanem 400 millió ember alapvető tápláléka. A szervezet sürgeti a fosszilis tüzelőanyagok kivezetését és a klímaalkalmazkodás finanszírozását.