Kritikussá válhat az őszi szezonban a műtrágya elérhetősége

A műtrágyaköltségek a magyar mezőgazdaság összköltségének átlagosan 10 százalékát adják, így a gázár emelkedése miatt bekövetkező drágulás közvetlen veszélyt jelent a jövedelmezőségre. 2026 első negyedévében már átlagosan 20-25 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a műtrágyapiacon, ami bár még elmarad a 2022-es rekord áraktól, de az alacsony output árak mellett ez is már veszteségbe billentheti a gazdaságokat.

„Szerencsére sok gazda tudatosan döntött, és még a tavalyi árakon beszerzett készletekkel vág neki a tavaszi munkáknak. A nagy kérdés azonban az őszi vetési szezon lesz. Ha az iráni konfliktus tovább húzódik, nem csak az ár, hanem a Hormuzi-szoros érintettsége miatt az alapanyagok fizikai elérhetősége is kérdésessé válhat.

Ebben a helyzetben a műtrágya beszerzése már nem csupán pénz kérdése, hanem logisztikai és ellátásbiztonsági kihívás is” – hangsúlyozta Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

„A jelenleg tapasztalt környezetben a precíziós gazdálkodás és az inputanyag-racionalizálás felértékelődik. Mindenkit arra bíztatunk, hogy vizsgálja felül a jövedelmezőségi szempontokat. A gyengébb adottságú területeken érdemes átgondolni az inputanyag-felhasználást, és a likviditás megőrzésére fókuszálni, amíg a piac nem rendeződik. A tudatos tervezés most kiemelten fontos, hogy a cégek likviditása ne kerüljön veszélybe” – fűzte hozzá a szakember a bank közleményében. 

 

Máris emelkednek az élelmiszerárak az iráni háború miatt

Az élelmiszerárak világpiaci szinten márciusban már a második egymást követő hónapban emelkedtek, ezúttal nagyrészt a közel-keleti konfliktussal összefüggő magasabb energiaárak miatt – állapítja meg az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára fölkerült jelentés.

Plusz pénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Az agrártárca 500 millió forint többlettámogatást biztosít a hungarikum pályázatokra – jelentette be az agrárminiszter húsvéthétfőn közösségi oldalán.

Itt egy nem akármilyen adat a magyar tojásokról – A hét ábrája

Érdekesen alakult az áruk.

Mindennapra egy tojás?

Ősi táplálékunk a tojás. Nemcsak mi fogyasztjuk előszeretettel, de fészekrabló állatok is, hiszen magas a tápértéke. De tudunk-e mindent róla? Vannak, akik szerint a barna héjú tyúktojás egészségesebb, míg mások a fehéret részesítik előnyben. Hogyan érdemes főzni és meddig áll el? Kell-e hűtőben tartani? Ezekre a kérdésekre kerestünk választ húsvét apropóján.

Az ideális szemüvegkeret kiválasztása: meghatározó lépések

A szemüvegkeret kiválasztása többet jelent, mint csupán egy látásjavító eszköz beszerzése. A keret ugyanis nemcsak kiemeli egyéni vonásait, hanem kényelmet is biztosít egész nap. Talán már tapasztalta, hogy egy jól megválasztott darab milyen pozitív hatással van megjelenésére és önbizalmára.  De hogyan találhatja meg azt a keretet, amely a legjobban illik személyiségéhez és életstílusához?

Razzia húsvét előtt: már több száz kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

Március eleje óta zajlanak az ellenőrzések.

Rossz hír jött a tojásról a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Olcsóbbá váltak a diszkontok március végén.

Új divat – tartsunk boldog tyúkokat!

Ki gondolta volna, akárcsak pár éve, hogy a tyúktartás lényege a fenntarthatóság? Évszázadokig azt se tudta senki, mi takar ez a fogalom, a falusi gazdasszonyok viszont mind tartottak tyúkot, a nélkül, hogy tudták volna, mi fán terem a környezetvédelem. Ma értékeljük csak igazán, hogy elfogy minden maradék, kevesebb a gyom, a bogár és nem kell tojást meg csirkehúst vásárolni. Ma egyre többen felfedezik az otthoni haszonállattartás lehetőségét.

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

A közel-keleti háború hosszú elhúzódása esetén műtrágyakrízis jöhet. Az egyik típus, a karbamid esetén 50 százalékos a Perzsa-öböl globális részesedése, ezért már Nagy István is az Európai Bizottsághoz fordult az importengedélyezés miatt.

Sárgarépa

Sárgarépa: EU-s árrobbanást hozott az özönvíz

Az ibériai özönvizek alaposan megkavarták a sárgarépa uniós piacát. A kiesett spanyol, portugál termeléstől elszálltak az árak, mert a hiányt a holland cégek sem tudták pótolni. Itthon viszont – a vásárlók örömére, a termelők bánatára – az egy évvel ezelőttinek a hatodával kisebb a sárgarépa termelői ára, mert egyre csökken a fogyasztás.

