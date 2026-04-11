Kritikussá válhat az őszi szezonban a műtrágya elérhetősége

„Szerencsére sok gazda tudatosan döntött, és még a tavalyi árakon beszerzett készletekkel vág neki a tavaszi munkáknak. A nagy kérdés azonban az őszi vetési szezon lesz. Ha az iráni konfliktus tovább húzódik, nem csak az ár, hanem a Hormuzi-szoros érintettsége miatt az alapanyagok fizikai elérhetősége is kérdésessé válhat.

Ebben a helyzetben a műtrágya beszerzése már nem csupán pénz kérdése, hanem logisztikai és ellátásbiztonsági kihívás is” – hangsúlyozta Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

„A jelenleg tapasztalt környezetben a precíziós gazdálkodás és az inputanyag-racionalizálás felértékelődik. Mindenkit arra bíztatunk, hogy vizsgálja felül a jövedelmezőségi szempontokat. A gyengébb adottságú területeken érdemes átgondolni az inputanyag-felhasználást, és a likviditás megőrzésére fókuszálni, amíg a piac nem rendeződik. A tudatos tervezés most kiemelten fontos, hogy a cégek likviditása ne kerüljön veszélybe” – fűzte hozzá a szakember a bank közleményében.