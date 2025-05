Kuriózum: fecskehoteleket létesített egy logisztikai cég

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Ahogy egyre nyilvánvalóbbá válik a természet törékenysége, úgy válik az ESG-szemlélet alapelvévé, hogy a vállalatoknak a működésük során figyelmet kell fordítaniuk az ökológiai következményekre – beleértve a helyi élővilág védelmére is. A biológiai sokféleség tisztelete az egyik legfontosabb lépés a fenntartható jövő felé.

A fecskehotelek elhelyezésénél a fecskék vonulási irányát és a raktári forgalmat is figyelembe vették: egy az épület előtti füves-fás részen, kettő pedig a telephely hátsó részén kapott helyet. Egy-egy madárszállás 3 méter hosszú, 2,3 méter széles, fém lábakon álló, rétegelt falappal burkolt, zsindellyel fedett építmény. Egy-egy hotel 32 darab kerámiaműfészket rejt, melyeket egy hazai kerámiaművész készített kifejezetten erre a célra.

A vállalat ahelyett, hogy a madarak kiszorítása mellett döntött volna, a közös térhasználat lehetőségét kereste – a hosszú távon fenntarthatóbb és gazdaságilag is indokolható megközelítést választva.

A Logicon Invest hatvani telephelyén az elmúlt években érezhetően megnőtt a molnárfecske-állomány, amelynek következtében a madarak gyakran fészkeltek közvetlenül a rakodóterek és az ablakok közelében. Ez nemcsak az épületek állagát, hanem a raktárak működését is érintette. A fecskehotelek telepítése lehetővé tette, hogy a madarak számára biztonságos, állandó fészkelőhelyek jöjjenek létre az épületektől távolabb, így a természetvédelmi és üzemi szempontok egyaránt érvényesülhetnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!