Lassan a fél országot Mészáros Lőrinc locsolhatja

Vég Márton
A 100 hektáros előírást könnyedén teljesíti a milliárdos.

Még egy új céggel közelebb van Mészáros Lőrinc ahhoz, hogy 600 cége legyen. A felcsúti gazdagember az Indexnek adott interjúban árulta el, hogy legalább 500 vállalkozás tartozik hozzá.

A mindennapi működésbe nem avatkozom bele. Nem is lehetne: hatvanezer munkavállaló és ötszáz vállalat mellett ez fizikailag is lehetetlen. A stratégiai irányokat természetesen én jelölöm ki. A napi operáció viszont a menedzsment dolga

- fogalmazott Mészáros Lőrinc.

Ez alapján nehéz megmondani, ki döntött arról, hogy még egy új céggel gyarapodjon a Mészáros-birodalom. Az már évek óta tartó trend, hogy ahogy terjeszkednek Mészáros Lőrinc földterületei az országban, úgy szaporodnak a felcsúti milliárdos öntözési közösségei. A legújabbat Székesfehérvár mellett, Sárszentmihályon alapította Fejér megyében. Az Opten adatbázisa szerint szeptember 25-én jegyezték be a Ság-Malom Fenntartható Öntözési Közösség Kft.-ét.

Ez már a sokadik öntözési közössége a milliárdosnak. Az új cég a Ság-Mezőgazdasági Kft.-én keresztül kapcsolódik be Mészáros Lőrinc céghálójába, de törvényi kötelességek miatt itt is van egy társa a Gorsium-Tej Kft. személyében. A nevéből is kikövetkeztethető módon ugyanis az öntözési közösséghez legalább két tag kell, ezen kívül előírás a legalább 100 hektáros területen végzett szántóföldi növénytermesztés is.

A 100 hektáros előírást Mészáros Lőrinc könnyedén teljesíti Sárszentmihály környékén is. A Ság-Mezőgazdasági Kft.-t tavaly szerezte meg a felcsúti nagyvállalkozó a tulajdonában lévő Talentis Agro Zrt. és az MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap segítségével. 

A kft. 1998 tavaszán értékesítette a teljes szarvasmarha-állományát és a hozzá tartozó takarmánykészletet. Így jelenleg csak növénytermesztéssel foglalkozik. A kft. 2023-ban is mintegy 1800 hektár saját tulajdonú szántón gazdálkodott, melyen árunövények termelését folytatta

- olvasható a cég legutóbbi beszámolójában. A Ság-Mező Kft. nagyrészt Fejér megye délnyugati részén gazdálkodik, de az 1750 hektáros területük átnyúlik Veszprém megyébe is. Talajaik változatosak, a csernozjomtól a szikes talajig minden megtalálható náluk. A cég 1989 óta tevékenykedik, korábban a Sárszentmihályi Állami Gazdaság része volt, Mészáros Lőrinc egy olasz cégcsoporttól szerezte meg. A legnagyobb bevételük szója és kukorica eladásából származott. A saját tőkéjük majdnem 2 milliárd forint, így piaci alapon biztosan sokba kerülhetett Mészáros Lőrincnek, hogy átvegye a földeket és a jelentős eszközállományt. A Talentis Agro legutóbb májusban poszolt a Facebook oldalán a Ság-Mező Kft.-ről:

A Ság-Mező Kft.-nél virágzik a len, ami különleges látványt nyújt. A mezőn világoskék színű, öt szirmú virágok nyílnak szinte egyszerre. A növény reggel nyitja szirmait, melyek délután már lehullanak, de ez a rövid virágzási idő ellenére is megkapó jelenség, különösen amikor nagy területen egyszerre virágzik a len, kék tengerré változtatva a tájat

- írták. Tehát Mészáros Lőrinc földjein a len kék tengerré változtatta a tájat. A földek mellett folyik a Sárvíz-malomcsatorna, innen kaphatta az új társaság a nevét. 

Virágzik a len Mészáros Lőrinc földjein
Fotó: Talentis Agro/facebook

A kisebbségi tulajdonos Gorsium-Tej Kft. egy régi vállalkozás a Mezőföldön, főleg tejtermeléssel foglalkoznak, jelentős állatállománnyal rendelkeznek, a takarmányhoz szükséges lucernát saját hektárjaikról kaszálják le.

A földet viszont locsolni is kell. A felcsúti milliárdos üzletember Magyarország egyik legnagyobb földesura, így pedig a vízhiány és az aszályos időszakok egyre nagyobb gondot jelenthetnek neki is. A jelentős állami támogatással is készülő új öntőzőtelepek azonban kicsit orvosolják a problémáit. Legutóbb a Békés megyében található Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit adta át ünnepélyesen a felcsúti milliárdos.

Az agrártárca nyár végén jelentette be, hogy ősszel elindult az öntözésfejlesztési pályázatok kérelembenyújtásának következő köre, a támogatásokból pedig mindig bőven jut a leggazdagabb magyar birodalmának is.

