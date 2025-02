Lázár János már ezüstérmes a parlamenti szántóbajnokságban

Köztudomású, hogy a földművelés nagyon kiszolgáltatott az időjárásnak, emiatt 2024-ben például a hazai mezőgazdaság teljes kibocsátása nagyot zuhant. Ennek ellénére akadt legalább két olyan honatya, akik tavaly is vállalták a kockázatot és több hektárral bővíteni méltóztattak az uradalmukat. Orbán Viktor kormányfő emlékezetes mondása szerint a kormánypárti képviselők eleve az ország 133 legbátrabb emberei, de a vagyonnyilatkozatok alapján Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszterként is dolgozó fideszes képviselő vette magának a bátorságot, hogy aszályos évben is szántót vásároljon.

Bánki Erik legutóbb azzal szerepelt a hírekben, hogy a HVG birtokába került vadászati dokumentumok szerint több tízmillió forint értékben lőtt ki nagyvadakat a NER-elit tagjaként különféle egzotikus országokban. A legnagyobb zsákmányt a fideszes képviselő ejtette Dél-Afrikában, 29-100 ezer dollár (jelenlegi árfolyamon 12-40 millió forint) értékben. Bánki a kafferbivalyon, kék gnún, zebrán, varacskos disznón, gazellán, antilopon és impalán kívül egy rendkívül ritka és ezért veszélyeztetett szélesszájú orrszarvút is kilőtt másfél évvel ezelőtt. Emellett évek óta ő a parlament szántóbajnoka, a maga 250-270 hektárjával letaszíthatatlannak tűnik a trónról.

Az egy 2023. augusztusi hír volt, hogy a Baranya megyei Himesháza önkormányzatánál kifüggesztett adásvételi szerződések szerint Bánki Erik összesen 106 hektárnyi földet vett 205 millió forintért. A 20 éves fia is ezen a környéken talált eladó földeket, ő 64 hektárt vett csaknem 122 millióért. Tavaly már nem rendezett ekkora bevásárlást az impalákra lövöldöző politikus, de a környéket azért továbbra is kedveli, hiszen a 2024-es vagyonnyilatkozatában szerepel még 4,1 hektár himesházi szántó.

A 200 hektáros álomhatárt még egy képviselőnek sikerült átlépnie, ez pedig Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter 2024-ben is növelni tudta az amúgy is jelentős földbirtokainak számát, és csak pótlapok segítségével tudta feltüntetni az összes ingatlanját – immár 46-tal rendelkezik. Szerzett egy három- és egy kilenchektáros szántót Hódmezővásárhelyen, így számításaink szerint már 203 hektárral büszkélkedhet, valamint egy 90 négyzetméteres lakást is vett az V. kerületben tavaly. Az pedig egy januári hír volt, hogy a közigazgatási hirdetmények között található adásvételi szerződés szerint Lázár János vett 7 hektár földet Hódmezővásárhely külterületén, a batidai vadászkastélyként ismert nagyréti vendégház mellett. A terület 39,23 millió forintba került.

Ugyanakkor a résztulajdonában lévő egyik cég nagy területekről mondott le Mészáros Lőrinc érdekében. Azt lapunk írta meg, hogy a felcsúti mindenes cége, a Gorzsa Agrár Management Kft. megvásárolta a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-t és a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezetet, amelyeket eddig Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly irányított, de kisebb tulajdonrésze volt benne az építési és közlekedési miniszter cégének, a Grosswiese Zrt.-nek is. Ezért Lázár János hozzájárulása is szükséges volt a tranzakcióhoz. A földterületek egy része Hódmezővásárhely és Makó térségében helyezkedik el, míg az állattartó telepek Gorzsán, Gencsháton és Földeákon működnek.

Ez teljes mértékben üzleti titok, nem tartozok tájékoztatási kötelezettséggel

– hárította el a miniszter lapunk azon kérdését, miért éppen Mészáros Lőrincnek, a leggazdagabb magyarnak adták el a nyereséges vállalkozást.

A plusz néhány hektár szántó megvásárlása azonban így is elég volt ahhoz, hogy már a második legnagyobb szántóbirtokos legyen a Tisztelt Házban. Eddig a szintén a 133 kormánypárti képviselő közé tartozó Szabó Zsolt volt a második, de tavaly nem tudta növelni a birtokát, így megragadt 197 hektárnál.

Ők hárman messze elhúztak a mezőnytől. Sokáig még Győrffy Balázs (Fidesz) tudott beleszólni a versenybe 181 hektár szántóval, de tavaly nyáron történt egy kis malőr: előbb lemondott az országgyűlési mandátumáról, mert bejutott az Európai Parlamentbe (EP), de pár héttel később részegen bántalmazott egy nőt, ezért az EP-képviselő mandátumát is visszaadta és kilépett a Fideszből is. Így most már nem kell beszámolnia arról, hogy hány hektár szántója van.

Az első tízben egyetlen ellenzéki képviselő szerénykedik Mellár Tamás (Párbeszéd) személyében, de neki is már rég 22 hektár szerepel a nevén, egy centit sem rakott hozzá.