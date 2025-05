Lehúzhatja a rolót a műtrágyakirály cége

A frankfurti kötvénytőzsdéről már el is tűnt a Nitrogénművek kötvénye. Ez volt a helye.

A lap úgy értesült, a kötvényesek eddig nem adták a jóváhagyásukat a Nitrogénművek megegyezési javaslataira, nem érkezett elegendő támogatás az úgynevezett Consent Solicitation ajánlat elfogadásához. Egy ilyen helyzetnek azért is erős következményei lehetnek, mert ilyenkor esedékessé válhatnak az úgynevezett cross default szabályok, vagyis az, hogy a bankok az egyéb adósságok visszafizetését is kérhetik.

A szerda határidőig nem tudta visszafizetni a kötvényeseknek az évi 7 százalékot fizető, 200 millió eurónyi ( jelenlegi árfolyamon 80 milliárd forint névértékű) kötvényt a Nitrogénművek. A Telex következtetése szerint Bige László cége ezzel fizetésképtelenné vált, társaság akár három nap múlva csődöt is jelenthet.

