Lehúzhatja a vízhiány az európai gazdaságot

„Továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy aszályos időszakokban a termelést csökkenteni kell. Egyes ipari folyamatok gazdaságilag életképtelenné válhatnak, és áthelyezésre szorulhatnak” – tette hozzá beszámolójában az EKB igazgatóságának tagja.

Ennek a mezőgazdaság a leginkább kitett ágazat, mivel a felszíni vízkészletek csökkenése miatt ez a szektor szenvedné el a legnagyobb arányú termelési veszteséget. Emellett a mezőgazdaságnak számolnia kell a vízszennyezéssel és az áradásokkal járó kockázatokkal is.

A kutatásról Frank Elderson, a luxembourgi székhelyű uniós bank igazgatóságának tagja egy leideni előadáson számolt be, ahol elmondta: az EKB igyekszik jobban megérteni, hogy az éghajlatváltozás és a természettel kapcsolatos kockázatok hogyan érintik a bankok mérlegeit, valamint a szélesebb gazdaságot.

