2p
Agrárium Drónok Románia Nicusor Dan

Lelőtt egy idegen drónt a román légierő

mfor.hu

Behatolt egy ismeretlen drón a romániai légtérbe, F-16-ossal semmisítette meg az ország légiereje. A roncsok Buzău megyében, messze az ukrán-román határtól zuhantak le.

Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében pénteken – írja a Maszol Nicușor Dan román elnök bejelentésére hivatkozva. Az országban ez az első hasonló eset.  

„Egy drón tartózkodott a légterünkben, amelyet [helyi idő szerint] 11 óra körül lőtt le egy román pilóta egy F–16-ossal. Fontos kiemelni, hogy lakatlan terület felett volt, ez tette lehetővé, hogy fentről lefelé tüzelhessen rá, a hatóságok egységei pedig jelenleg is a helyszínen vizsgálódnak, hogy minden részletet feltárjanak az incidenssel kapcsolatban” – idézi Nicușor Dan pénteki nyilatkozatát a News.ro.

A drónt egy lakatlan mezőgazdasági terület felett lőtték le Buzău megyében. A roncsok Padina és Pogoanele között, Buzău városától mintegy 40 kilométerre zuhantak le. A terület légvonalban 112 kilométerre esik az ukrán-román határ legközelebbi pontjától, és 90 kilométerre Bukarest belvárosától.

Radu Miruță védelmi miniszter is megerősítette: a román katonák pénteken 11:07 körül lelőttek egy engedély nélkül a román légtérbe lépő drónt. A miniszter beszámolója szerint a Védelmi Minisztérium (MApN) radarrendszerei péntek reggel észlelték a gyanús légi célpontot. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyeztetett a minisztérium – mi lesz a jégkármérséklő rendszerrel?

Egyeztetett a minisztérium – mi lesz a jégkármérséklő rendszerrel?

Van még miről beszélni.

Riadót fújt Bóna Szabolcs, szerinte nem normális, ami a vízzel történik

Ijesztő helyzetre hívta fel a figyelmet az agrárminiszter.

Kánikula

A pénztárcánk is megérzi a mostani hősokkot

A többség egyelőre inkább kellemetlenségnek gondolja az utóbbi hetek hőhullámait, illetve az aszályos időjárást. A klíma- és a környezeti változás azonban jó eséllyel a következő években is velünk marad. A szélsőséges időjárás, az extrém kilengések pedig akár energetikai oldalról nézve, akár az élelmiszerek árdrágulása miatt a hétköznapi embereket anyagilag is érintő problémát jelent.

Aszály: jó hírt kapnak az érintett gazdák

Aszály: jó hírt kapnak az érintett gazdák

Rendkívüli támogatást kaphatnak az érintettek.

Vendégmunkás vagy robot?

Vendégmunkás vagy robot? Égető a munkaerőhiány a magyar mezőgazdaságban

Vendégmunkásstopot hirdetett a kormány, de a mezőgazdaságban súlyos munkaerőhiány van, a klímaváltozással küzdő gazdáknak pedig nem futja robotizálásra.

Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára

Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára

A benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágul.

Aszályos válságövezetté vált az Alföld 

Aszályos válságövezetté vált az Alföld 

A klímaváltozás áldozatává vált az egyre jobban elsivatagosodó Alföld, ahol zuhan a föld ára is, mert már kukoricát sem lehet jövedelmezően termeszteni. Pedig csaknem egymillió hektár vizes élőhelyet lehetne helyreállítani, így talajkímélő gazdálkodással negyedével nőhetne a termés.

Már jövő szerdáig kezdeményezik a kötelező agrárkamarai díj felülvizsgálatát

Jövő szerdáig kezdeményezik a kötelező agrárkamarai díj felülvizsgálatát

Szűnjön meg a kamarában a politikai befolyás. 

Fegyverek és csempészcigi a déli határon

Fegyverek és csempészcigi a déli határon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun vármegyei munkatársai 3 maroklőfegyvert, 4 gépkarabélyt, valamint cigarettát találtak Tompán és Hercegszántón.

Erős forint, gyenge felvásárlási árak: a kihívások ellenére bizakodóbbak a gazdák

Erős forint, gyenge felvásárlási árak: a kihívások ellenére bizakodóbbak a gazdák

Vissza nem térő lehetőség, éljenek a beruházási támogatásokkal a hatékonyság növelésére, mert a klímaváltozás velünk marad. A sokasodó kihívások ellenére erre buzdították a hazai termelőket a szerdai tájékoztatón a K&H Bank agrárüzletágának szakemberei.

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG