Lelőtt egy idegen drónt a román légierő

Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében pénteken – írja a Maszol Nicușor Dan román elnök bejelentésére hivatkozva. Az országban ez az első hasonló eset.

„Egy drón tartózkodott a légterünkben, amelyet [helyi idő szerint] 11 óra körül lőtt le egy román pilóta egy F–16-ossal. Fontos kiemelni, hogy lakatlan terület felett volt, ez tette lehetővé, hogy fentről lefelé tüzelhessen rá, a hatóságok egységei pedig jelenleg is a helyszínen vizsgálódnak, hogy minden részletet feltárjanak az incidenssel kapcsolatban” – idézi Nicușor Dan pénteki nyilatkozatát a News.ro.

A drónt egy lakatlan mezőgazdasági terület felett lőtték le Buzău megyében. A roncsok Padina és Pogoanele között, Buzău városától mintegy 40 kilométerre zuhantak le. A terület légvonalban 112 kilométerre esik az ukrán-román határ legközelebbi pontjától, és 90 kilométerre Bukarest belvárosától.

Radu Miruță védelmi miniszter is megerősítette: a román katonák pénteken 11:07 körül lelőttek egy engedély nélkül a román légtérbe lépő drónt. A miniszter beszámolója szerint a Védelmi Minisztérium (MApN) radarrendszerei péntek reggel észlelték a gyanús légi célpontot.