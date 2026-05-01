1p
Agrárium Izrael

Lerohant segélyflotta: magyar férfi a letartóztatottak közt

mfor.hu

Több tucatnyi hajó és majdnem 200 ember érintett.

Az izraeli hadsereg elfoglalta annak a flottának legalább több tucatnyi hajóját, őrizetbe véve a legénységet is, mely a palesztin lakosság számára humanitárius segélyt szállítottak volna. A hajók megpróbálták áttörni a Gázai övezet izraeli tengeri blokádját – írta a 24.hu.

A Guardianre hivatkozva közölték: az 58 hajóból álló flottilla a 70 országból verbuválódott legénységgel vasárnap indult el Olaszországból. A Partizán csütörtöki élő közvetítése szerint a letartóztatottak között magyar állampolgár is van:

Walter Richárd személyében.

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy a védelmi erők több mint 20 hajót vettek ellenőrzés alá, fedélzetükön mintegy 175 aktivistával.

A flottilla weboldalán található élő nyomkövető szerint eddig 22 hajót fogtak el, 36 hajó viszont még mindig úton van.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

2026-ban, azaz idén először fordul elő, hogy több napraforgót vetnek a gazdág, mint kukoricát. Óriási a szárazság.

Válságértekezletet tartottak Spanyolországban az unió nagy fokhagymatermelői. Attól tartanak, hogy – az emelkedő költségek és a szigorú EU-s előírásoknál sokkal lazább feltételekkel, olcsóbban előállított tömeges kínai és egyiptomi import miatt – radikálisan visszaeshet az EU termelése. A növekvő kockázatok miatt látványosan koncentrálódik a hazai termelés is.

Nem mindennapi pályát járt be Kun Anita sajtmester, a World Cheese Award díjas Csíz Sajtműhely alapítója, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnökségi tagja, aki multis menedzseri karrierből jutott el a kézműves sajtkészítésig.

„Mindenki kezdjen munkát keresni” – állítólag ezt üzente Lázár János a Mezőhegyesi Ménesbirtok munkatársainak. 

A világ egy több okra visszavezethető, egymásra épülő élelmiszer‑ és vízválság felé halad.

A nyerstej és a vágósertés ára csökkent, a tojás drágult márciusban.

Importdömping után hiány.

A műtrágyaköltségek a magyar mezőgazdaság összköltségének átlagosan 10 százalékát adják, így a gázár emelkedése miatt bekövetkező drágulás közvetlen veszélyt jelent a jövedelmezőségre. 2026 első negyedévében már átlagosan 20-25 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a műtrágyapiacon, ami bár még elmarad a 2022-es rekord áraktól, de az alacsony output árak mellett ez is már veszteségbe billentheti a gazdaságokat.

Az élelmiszerárak világpiaci szinten márciusban már a második egymást követő hónapban emelkedtek, ezúttal nagyrészt a közel-keleti konfliktussal összefüggő magasabb energiaárak miatt – állapítja meg az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára fölkerült jelentés.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG