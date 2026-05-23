Bóna Szabolcs Élelmiszeripar, agrárium Ukrajna

Lezárja az ukrán határt a kormány, ami a listán van, az kint marad

Megszületett az ígért szabályozás az agrártermékek ügyében.

Megjelent a Magyar Közlönyben péntek este az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen, Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére.

A kormányrendelet szerint bizonyos, Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. Az uniós jog által megkövetelt szigorú termelési, élelmiszer-biztonsági és növényegészségügyi szabályoknak való megfelelési kötelezettség hiányában az ukrán termékek behozhatatlan versenyelőnnyel rendelkeznek, amely súlyos zavarokat okoz a tagállamok belső piacán.

A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A Magyarország területén átmeneti megőrzésben lévő, Ukrajna területéről származó érzékeny termék nem vonható szabad forgalomba bocsátás, valamint vámraktározási, vámszabad területi vagy aktív feldolgozási eljárás alá.

A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgómagot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket.

A behozatali tilalom nem alkalmazható arra a szállítmányra, amelyet a fuvarozó nyilatkozata alapján átszállítanak Magyarországon úgy, hogy a behozatal napjától számított tizenötödik nap végéig elhagyja az ország területét. Az érzékeny terméket szállító eszközt a Magyarország területére történő belépéskor hatósági zárral kell ellátni úgy, hogy a szállítóeszközről való bármilyen mennyiség eltávolítására csak a hatósági zár roncsolásával kerülhessen sor.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán a Magyar Közlöny megjelenése után azt írta: a Fidesz olyan helyzetet teremtett, hogy a rendeleti kormányzás megszűnésével az Ukrajnából származó mezőgazdasági termények behozatali tilalma megszűnt.

A Tisza-kormány a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megtette azt, amit megkövetel a magyar emberek élelmiszerbiztonsága. Ránk számíthatnak a gazdák. Felelősen cselekszünk a magyar emberek érdekében – fogalmazott a miniszter.

Honnan szerezhet műtrágyát az EU?

Az Európai Unió Tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogénalapú műtrágyákra – köztük a karbamidra és az ammóniára – kivetett vámtarifákat. Az intézkedés célja, hogy az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségei csökkenjenek.

Zöldség- és gyümölcsáfa-csökkentés: a termelők megtették tétjeiket

A szakma örömmel venné, ha július 1-jétől csökkentené a kormány a zöldségek és gyümölcsök áfáját, augusztustól pedig az árrésstopot is eltörölné. Az ország legnagyobb termelő és értékesítő szövetkezete francia mintára alakítaná át az árrésstopot. Az elnök-ügyvezetőtől megkérdeztük, milyen a viszony az új Agrárminisztériummal, és lesz-e ismét 2000 forint egy kiló uborka. 

Gyors intézkedést ígér az agrárminiszter az ukrán áruk ügyében

Visszaállítják a tiltást.

A műtrágyaárak elszálltak.

Lázár János alapítványánál is vizsgálatokat ígért az új agrárminiszter

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok sorsa is kérdéses.

Végre töltődnek a földek: ezt adja most az eső

Visszaverte a magyar eső a gazdák ősi ellenségét.

Ez az új kormány első nagy kihívása, így néz ki az akcióterv

A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ – közölte az OVF csütörtökön az MTI-vel.

A Tisza-kormány kaphat a fejére az uniótól az Orbán-kormány hibája miatt

Újabb elmarasztaló ítélet született.

Kell az adat az új kormány stratégiájához?

Csaknem hatvanhatezer gazdaság megkérdezésével országos agrárössszeírás indul, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a hazai mezőgazdaság. Tiszta kép kell az új kormány döntéshozóinak az agrárstratégia alakításához, amelyben kirajzolódhat a következő évek iránya.

Bóbitás vagy kopasznyakú lesz az ország legszebb tyúkja?

Büszke a tyúkjára? Akkor sürgősen nevezze be az I. Online Háztáji Tyúkszépségversenyre! Érdemes, mert akkor is nyer, ha nem az Öné az első! A szervező szerint élete egyik legjobb döntése volt, hogy vidékre költözött. 

