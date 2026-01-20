Magyar Péter összetűzésbe keveredett Strasbourgban, a kérdés, hogy kikkel

Több ezer gazda tüntetett ma az Európai Parlament plenáris ülésének helyszínén, Strasbourgban, a Mercosur-megállapodás ellen. Az Európai Unió vezetése és a dél-amerikai közös piaci szövetség hosszú tárgyalásokat követően, szombaton írták alá a szabadkereskedelmi egyezményt.

A demonstráción ott volt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, és a kormány is kifejezte egyet nem értését a megállapodással kapcsolatban. Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, hogy

az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) drasztikus forráselvonása, az EU-Mercosur megállapodás és az EU-Ukrajna szabadkereskedelmi paktum bedönti az egész európai agráriumot, veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot és ellehetetleníti a termelőket.

A tárcavezető hozzátette: készek az Európa Unió Bíróságához fordulni, nem fogadják el a megállapodást az Európai Unió és a dél-amerikai országok között.

Majd Magyar Péter fellépésére tért ki, ami szerinte kétszínű, hazug és álságos, hiszen a Tisza abban az európai parlamenti frakcióban ül (az Európai Néppártban), amely segített tető alá hozni az egyezményt.

Magyar Péter szóváltásba keveredett

Magyar Péter a tüntetésen szintén kifejezte ellenérzését az EU-Mercosur paktummal kapcsolatban. A demonstráción a Tisza elnökét egy DPK-s sálat viselő résztvevő, valamint társa felkérdezett. „Mikor álltál ki a gazdák mellett? Egy éve küzdünk, soha nem láttunk, most meg eljöttél” – vágták a fejéhez a megafonos Szarvas Szilveszter videójában, melyben Magyar válaszát hallani sem lehet, mivel a tüntetők túlkiabálják – számol be róla a 24.hu.

Magyar később élő bejelentkezésében azt mondta: a magyar kormány és a Fidesz maguk helyett, állami pénzen utaztatott ki néhány propagandistát.

Itt vannak a Megafon propagandistái és a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcosok. Úgy tesznek, mintha itt tüntetne a Fidesz

– mondta a helyszínről Magyar, akit Bóna Szabolcs, a Tisza agrárpolitikusa, csornai képviselőjelöltje, valamint Tarr Zoltán EP-képviselő, budapesti képviselőjelölt is elkísért a tüntetésre.

A szabadkereskedelmi szerződést még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek: a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt támogatja a megállapodást, de Magyar szerint az veszélyes a magyar agráriumra és az európai termelőkre.

Jámbor András Facebook posztjában szintén Magyar Péter narratíváját támasztja alá. A független országgyűlési képviselő azt írta, hogy „elég gyorsan beazonosítható, hogy a „gazdák” valójában Soltész András Tiszaszőlős fideszes polgármestere, Veres Zsolt, valamint Schauer Viktor László, akik a Megafon által fizetett propagandisták, és a Mandiner által kirakott videón feltűnik még Szarvas Szilveszter is, a Megafon kvázi főszerkesztője. Úgyhogy ne dőljetek be: nem üldözte el senki Magyar Pétert, hanem a megafonosok provokáltak, méghozzá a gazdák céljaival ellentétesen!"