Magyar Péterék már a száj- és körömfájáshoz is jobban értenek, mint a kormány?

A Tisza Párt felhívta Nagy István agrárminiszter figyelmét, hogy a ragadós száj- és körömfájás vírusa ellen nem hatásosak a Facebook-videók és a propaganda bejelentések, a vírus ellen hatékony intézkedésekkel kell küzdeni.

A párt a pénteki közleményében – amelyet Magyar Péter, a Tisza elnöke és Bóna Szabolcs agrármérnök, a Tisza agrárpolitikai tanácsadója írt alá – azt hiányolja, hogy

hol vannak a bejelentett fertőtlenítő pontok az M1-es autópálya fel- és lehajtóinál, hol vannak a fertőtlenítő pontok az M1-es autópályát keresztező átjárókon, hol vannak a rendvédelmi erők a nemlétező fertőtlenítő és ellenőrzési pontokon és, hogy hol van a forgalomelterelés, korlátozás a kockázatos zónákban.

Ezeket a szakma képviselői, gazdák már a Levélen történt kitörést követően kérték – tették hozzá.

„Ismételten kérjük, hogy a szakmai szervezet javaslatait, a Tisza javaslatait ne csak megfontolás tárgyává tegye, hanem fogadja el! Azokat maradéktalanul hajtsa végre! Nemcsak a magyar állattenyésztés, az állati termékek termékpályái vannak veszélyben, hanem a teljes magyar agrárium és a magyar vidék is”

- fogalmaztak.

A párt szerint a magyar kormánynak „kutya kötelessége” segíteni minden bajba jutott magyar emberen. Kötelessége megvédeni a nemzetgazdaság működőképességét, de felelősséggel tartozik a külhoni testvéreinkért is.

Úgy folytatták, hogy Szlovákiában, a Csallóközben a magyar kisebbséget sújtja a járvány. A fertőzés terjedésének monitorozásában laborkapacitás rendelkezésre bocsájtásával, fertőtlenítőszerek beszerzésének segítésével, sokat segíthetünk külhoni testvéreinken, ráadásul közös nemzeti érdekünk a járvány megfékezése – írták.

Azt kérték, hogy a járvánnyal érintett gazdálkodók megsegítését a kormány vegye komolyan, viszont a béralap a meghirdetett formában nem segítség, azt vissza nem térítendő támogatásként kell rendelkezésre bocsátani.

Közölték azt is, hogy az értékesítési korlátozások miatt nehézkes, vagy szinte lehetetlen az élőállat eladás, illetve az állati termékek értékesítése, ez központi szervezést, állami intézkedéseket igényel; a szakmai szervezetek javaslatai a tárca előtt vannak. „Kérjük, hogy valósítsák meg” – fogalmaztak a közleményben.

(MTI)